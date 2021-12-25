Секретарь Николаевского горсовета Дмитрий Фалько считает, что сейчас город не может принять в свою собственность академический художественный русский драматический театр и шахматно-шашечную ДЮСШ.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Ведущий Виталий Мехеда отметил, что содержание шахматного клуба, по разным подсчетам, обходится в 5-8 миллионов гривен в год, а русдрама — в 26 миллионов.

По мнению Дмитрия Фалько, город пока не может взять на себя такую дополнительную финансовую нагрузку. Он отметил, что вариант передачи данных объектов из областной собственности в городскую можно рассмотреть, если из облбюджета будут выделяться какие-то субвенции на их содержание.

Дмитрий Фалько

— Сейчас город не готов. Аргументация области такова, что фактически только жители Николаева пользуются этими объектами. Но не нужно забывать, что Николаев — это фактически половина области. и жители Николаева тоже являются жителями области. Поэтому вопрос дискуссионный. И пока такая идея просто декларируется, она обсуждается, конкретной позиции пока нет. Возможно, будут какие-то дополнительные аргументы. Может, будет дополнительная субвенция нам выделена на эти мероприятия из областного бюджета, — сказал Дмитрий Фалько.

Напомним, летом в эфире ток-шоу «Битва за місто» губернатор Виталий Ким рассказал, что обсуждал с мэром Николаева Александром Сенкевичем передачу шахматного клуба и русдрама в собственность города.