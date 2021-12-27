Президент Чехии Милош Земан заявил, что после ухода войск НАТО из Афганистана в европейских странах возросла угроза совершения терактов.

Об этом сообщает местное издание Irozhlas.

Президент Чехии отметил, что Европе грозит увеличение миграционных потоков из Афганистана.

— Ситуация в области безопасности в мире ухудшилась после капитуляции Североатлантического альянса в Афганистане, который восстановил террористическое движение Талибан. Этот афганский Мюнхен, вероятно, увеличит миграционные потоки из Афганистана, но, прежде всего, повысит риск новых террористических атак, в том числе в Европе, — заявил Милош Земан.

Президент также назвал еще одной проблемой зеленую энергетику. Милош Земан поддержал развитие ядерной энергии в Евросоюзе.

США и большинство стран Запада эвакуировали своих дипломатов из Афганистана и закрыли дипмиссии после того, как 15 августа 2021 года талибы вошли в Кабул и захватили власть в стране.

Вашингтон и Брюссель не признают правительство Талибана официально, обвиняя талибов в отступлении от ряда политических обязательств, включая этническое разнообразие во власти, защиту прав женщин и меньшинств.

Напомним, летом этого года после вывода контингента НАТО движение Талибан начало брать под контроль все больше районов Афганистана, выбивая из них правительственные войска.