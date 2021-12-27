На западе Ливии на берег выбросило тела не менее 27 мигрантов, пытавшихся попасть в Европу. Среди них — младенец и две женщины.

Об этом пишет Al Jazeera со ссылкой на сообщение гуманитарного движения «Красный Полумесяц».

Погибших обнаружили 25 декабря в прибрежном городе Хомс, расположенном в 90 километрах от столицы страны Триполи. Тела были расположены в двух местах.

Трех мигрантов удалось спасти, других сейчас ищут. По словам спасателя, учитывая состояние разложения тел, авария произошла несколько дней назад. Он предполагает, что число погибших может возрасти.

Напомним, что лодка с мигрантами перевернулась в Эгейском море, в результате чего общее число погибших в трех авариях с лодками мигрантов за последние дни возросло до минимум 27 человек.