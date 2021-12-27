На западе Ливии на берег выбросило тела не менее 27 мигрантов, пытавшихся попасть в Европу. Среди них — младенец и две женщины.
Об этом пишет Al Jazeera со ссылкой на сообщение гуманитарного движения «Красный Полумесяц».
Погибших обнаружили 25 декабря в прибрежном городе Хомс, расположенном в 90 километрах от столицы страны Триполи. Тела были расположены в двух местах.
Трех мигрантов удалось спасти, других сейчас ищут. По словам спасателя, учитывая состояние разложения тел, авария произошла несколько дней назад. Он предполагает, что число погибших может возрасти.
Напомним, что лодка с мигрантами перевернулась в Эгейском море, в результате чего общее число погибших в трех авариях с лодками мигрантов за последние дни возросло до минимум 27 человек.
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На западе Ливии на берег выбросило тела не менее 27 мигрантов, пытавшихся попасть в Европу. Среди них — младенец и две женщины.
Об этом пишет Al Jazeera со ссылкой на сообщение гуманитарного движения «Красный Полумесяц».
Погибших обнаружили 25 декабря в прибрежном городе Хомс, расположенном в 90 километрах от столицы страны Триполи. Тела были расположены в двух местах.
Трех мигрантов удалось спасти, других сейчас ищут. По словам спасателя, учитывая состояние разложения тел, авария произошла несколько дней назад. Он предполагает, что число погибших может возрасти.
Напомним, что лодка с мигрантами перевернулась в Эгейском море, в результате чего общее число погибших в трех авариях с лодками мигрантов за последние дни возросло до минимум 27 человек.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак