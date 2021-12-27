Россия, Китай и Иран являются наиболее враждебными для Великобритании странами.
Об этом в интервью газете The Telegraph заявил государственный министр по вопросам безопасности Дэмиан Хайндс.
Он рассказал, что перечисленные страны имеют большой человеческий потенциал, широкое присутствие в киберпространстве и могут развертывать силы любых масштабов.
— Они могут проводить и проводят информационные операции и участвуют в них множеством различных способов. Я думаю, сложно представить полный список, потому что существует так много потенциальных способов, — сказал Дэмиан Хайндс.
Он добавил, что эти угрозы дают представление о масштабах: кибератаках, военных в режиме готовности, кампании дезинформации.
Также Дэмиан Хайндс перечислил Россию, Китай и Иран, чтобы подчеркнуть необходимость обновить законодательство Британии об иностранных шпионах, которое в некоторых частях не менялось более века. Четвертым враждебным государством он назвал Северную Корею.
Напомним, что российские власти продолжают наращивать войска у границы с Украиной, несмотря на разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.
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Россия, Китай и Иран являются наиболее враждебными для Великобритании странами.
Об этом в интервью газете The Telegraph заявил государственный министр по вопросам безопасности Дэмиан Хайндс.
Он рассказал, что перечисленные страны имеют большой человеческий потенциал, широкое присутствие в киберпространстве и могут развертывать силы любых масштабов.
— Они могут проводить и проводят информационные операции и участвуют в них множеством различных способов. Я думаю, сложно представить полный список, потому что существует так много потенциальных способов, — сказал Дэмиан Хайндс.
Он добавил, что эти угрозы дают представление о масштабах: кибератаках, военных в режиме готовности, кампании дезинформации.
Также Дэмиан Хайндс перечислил Россию, Китай и Иран, чтобы подчеркнуть необходимость обновить законодательство Британии об иностранных шпионах, которое в некоторых частях не менялось более века. Четвертым враждебным государством он назвал Северную Корею.
Напомним, что российские власти продолжают наращивать войска у границы с Украиной, несмотря на разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.
|
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