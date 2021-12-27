В июле 2022 года Вознесенскую общеобразовательную школу-интернат «Обдарованість» должны ликвидировать. 120 детей вернут в семейную форму воспитания, а вот дальнейшая судьба 70 работников заведения неизвестна.

В заведении учатся дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети, лишенные родительской опеки, есть полные сироты. Здесь они живут, учатся, получают среднее образование. Об этом говорится в сюжете «Суспільного»

В июле 2022 года по решению сессии Николаевского областного совета от 29 сентября 2021 года учреждение ликвидируют.

— Ни Николаев, ни департамент образования, ни Вознесенский городской совет, никто ничего не говорил нам. Не проводили общественное обсуждение с коллективом, с родителями. Только из социальных сетей узнаем информацию. Городской голова говорит, что мы будем пытаться трудоустроить коллектив, но 100% трудоустройства не будет, — говорит учительница Татьяна Табунщик.

По словам директора департамента образования и науки Николаевской облгосадминистрации Аллы Велиховской, такая ситуация сложилась из-за реформы образования.

— Вознесенску нужно принять решение, что сделать на базе этого заведения. Им передается в центре города комплекс: отремонтированный, в котором есть мебель, в котором есть пищеблок современное, современное общежитие. Сегодня каждой общине остаются ее расходы, именно на содержание и таких детей. Сегодня каждая громада обязана организовать для них все, —рассказала Алла Велиховская.

Почему перепрофилировать заведение в специализированный лицей не смогли в течение пяти лет, директор департамента образования и науки Николаевской облгосадминистрации Алла Велиховская сказать не смогла. Не объясняли и директору школы-интерната Людмиле Доценко.

— Мы отправляли документы с обоснованием и не раз, а очень много раз. Как даем, так и остается. Вот и все. Ничего не объясняли, — говорит Людмила Доценко.

Надежда Прачаковская – воспитанница Вознесенской общеобразовательной школы-интерната «Обдарованість», ей 15 лет, учится в 9-м классе. Если ликвидируют ее учебное заведение, вынуждена будет вернуться к бабушке, родители девушки не участвуют в ее воспитании.

— Мама сидит в тюрьме, а папы с детства нет. У него другая жена, дети. Сюда пришла я в 8 классе. Я перед этим была в приюте. Здесь друзья появились, коллектив. Когда сюда пришла, я очень изменилась в хорошую сторону, здесь поддерживают. Не хочу, чтобы школу закрыли, — рассказала Надежда Прачаковская.

На содержание Вознесенской общеобразовательной школы-интерната «Обдарованість» областной совет ежегодно выделяет 11 миллионов гривен. По словам городского головы Евгения Величко, город может взять на содержание в коммунальной собственности заведение, но только при условии софинансирования из государства. Что касается образовательного процесса, то в помещение могут свести учащихся двух вознесенских школ и сделать одно общеобразовательное учреждение.

Ранее сообщалось, что в Вознесенске родители учеников и учителя провели на акцию против закрытия школ №2, №7 и лицея «Инсайт». Местные власти утверждают, что решение о ликвидации учебных заведений еще не принято.

Напомним, что в Николаевской области планируют ликвидировать пять общеобразовательных школ-интернатов, в нескольких из которых уже нет детей.