Пятый президент Украины, лидер «Евросолидарности» Петр Порошенко вернется в Украину в первой половине января.
Об этом он сообщил в интервью «5 каналу».
— В первой половине января я точно, согласно своему графику, который не собираюсь согласовывать с Зеленским, вернусь в Украину. И дам ответы на все вопросы. И относительно государственной измены, и финансирования терроризма, — рассказал Петр Порошенко.
Как сообщалось, и.о обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство о взятии под стражу пятого президента Украины Петра Порошенко с альтернативой выхода под залог в миллиард гривен.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Пятый президент Украины, лидер «Евросолидарности» Петр Порошенко вернется в Украину в первой половине января.
Об этом он сообщил в интервью «5 каналу».
— В первой половине января я точно, согласно своему графику, который не собираюсь согласовывать с Зеленским, вернусь в Украину. И дам ответы на все вопросы. И относительно государственной измены, и финансирования терроризма, — рассказал Петр Порошенко.
Как сообщалось, и.о обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство о взятии под стражу пятого президента Украины Петра Порошенко с альтернативой выхода под залог в миллиард гривен.