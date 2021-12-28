Пятый президент Украины, лидер «Евросолидарности» Петр Порошенко вернется в Украину в первой половине января.

Об этом он сообщил в интервью «5 каналу».

— В первой половине января я точно, согласно своему графику, который не собираюсь согласовывать с Зеленским, вернусь в Украину. И дам ответы на все вопросы. И относительно государственной измены, и финансирования терроризма, — рассказал Петр Порошенко.

Как сообщалось, и.о обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство о взятии под стражу пятого президента Украины Петра Порошенко с альтернативой выхода под залог в миллиард гривен.