И.о обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко поставил свою подпись под ходатайством об взятии по стражу пятого президента Украины Петра Порошенко с альтернативой выхода под залог в миллиард гривен.

Об этом написало издание «Главком», ссылаясь сразу на трех собеседников в Офисе генпрокурора.

По данным журналистов, пока Симоненко согласовывал ходатайство, действующий генпрокурор Ирина Венедиктова находилась в столице.

В данный момент глава партии «Европейская солидарность» продолжает официальный визит по странам Европы, он дал обещание вернуться домой в середине зимы, уже в 2022 году.

Напомним, адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко, подозреваемого в госизмене, считает, что против его клиента могут ввести санкции.

Пятому президенту Украины Петру Порошенко 20 декабря объявили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Впоследствии Государственное бюро расследований сообщило детали дела.

23 декабря Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР, но вместо депутата пришли его представители. Несколько дней назад он опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что сейчас находится в командировке, а в Украину вернется только в начале января.