Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год. Он, в частности, предусматривает 300 миллионов долларов на помощь Украине.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на информацию Белого дома.

В целом на 2022 финансовый год закон предусматривает 770 миллиардов долларов на оборону США. Расходы на оборону увеличили примерно на 5% по сравнению с прошлым годом.

Закон предусматривает повышение зарплат военным на 2,7%, а также закупки самолетов и кораблей и разработку стратегий для борьбы с Россией и Китаем. К примеру, на Тихоокеанскую инициативу сдерживания Китая выделили 7,1 миллиарда долларов.

Бюджет также предусматривает безопасность Украины. Так, 300 миллионов выделили для поддержки ВСУ. Еще 4 миллиарда долларов было выделено на Европейскую оборонную инициативу и 150 миллионов долларов на сотрудничество в сфере безопасности в странах Балтии.

Напомним, что управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций передало на оккупированный Донбасс 28 тонн гуманитарной помощи. Груз 27 декабря пересек линию разграничения.