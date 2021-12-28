Министерство иностранных дел Китая заявило, что космонавтам на станции Тяньгун пришлось выполнить маневр , чтобы избежать столкновения со спутниками американской компании SpaceX.

Об этом пишет RMF24.

Китайские власти официально заявили протест Организации Объединенных Наций, заявив, что астронавтам на построенной Китаем космической станции Тяньгун (Небесный дворец) пришлось маневрировать, чтобы избежать столкновения со спутниками, запущенными в рамках программы Starlink под управлением SpaceX Илона Маска.

— Мы призываем их вести себя в космосе ответственно, — заявил официальный представитель министерства иностранных дел в Пекине Чжао Лицзянь.

Эти обвинения вызвали волну критики в адрес Маска и его компании в китайских социальных сетях. По сообщению агентства Reuters, один интернет-пользователь назвал спутники Starlink «просто грудой металлолома», а другой сказал, что они являются частью «американского космического оружия».

Напомним, китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-13» в субботу успешно состыковался с базовым модулем, создаваемой национальной космической станции.