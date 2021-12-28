Анна Ременникова

Глава фракции «Пропозиция» в Николаевском городском совете Анна Ременникова заявила, что готова пойти в разведку с николаевским лидером «Партии Шария» Татьяной Кравчук, поскольку считает её целеустремленным и активным политиком.

Такая характеристика Анны Ременниковой в сторону её коллеги по депутатскому корпусу изложена в книге «Лидеры Николаева. Век XXI», сообщил на своей странице в Facebook депутат городского совета от партии «ОПЗЖ» Максим Невенчанный.

Анна Ременникова описала главу фракции «Партия Шария» как целеустремленного политика, который своим самоотверженным трудом вызывает у неё только положительные эмоции.

Татьяна Кравчук

— Зная Татьяну Кравчук, могу сказать о ней следующее: она — молодой, целеустремленный и активный политик. Вызывает положительные эмоции своим примером и самоотверженным трудом. Ведет большую работу и проявляет заботу и опеку над детьми и социально незащищенными слоями населения. Любит активный образ жизни и очень сильно свою семью! И вообще, она — прекрасный человек! В разведку с ней, надежной и обязательной, идти можно!, – сказала Анна Ременникова.

Напомним, ранее глава фракции «Партия Шария» в Николаевском городском совете Татьяна Кравчук заявила, что присутствие их политсилы в горсовете – доказательство того, что Украина хочет быть европейской страной.