Депутат Николаевского городского совета от партии «Слуга Народа» Рамиль Агабеков отчитался перед избирателями за 2021 год, рассказал о достижениях и поделился ожиданиями.

Как пишет пресс-служба Николаевской областной организации политической партии «Слуга Народа», это первая депутатская каденция Рамиля Агабекова.

Депутат признается, что для него было очень волнительно стать депутатом городского совета, но с радостью говорит, что за этот год ему удалось достичь тех целей, которые он обозначил в самом начале каденции.

— Два раза в месяц в общественной приемной и почти каждый день я провожу коллективные и личные встречи с избирателями относительно улучшения условий проживания жителей Ингульского района, дел ОСМД, состояния домов, придомовых территорий, а также инфраструктуры района, – сообщил Рамиль Агабеков.

Депутатом был инициирован капитальный ремонт пешеходных дорожек по ул. Космонавтов 138Б-138В; капремонт внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек по ул.Чайковского 28-28А; подготовительные работы по термосанации в ОШ №56.

— Кроме того, активно участвую в решениях вопросов относительно утепления, модернизации и улучшения условий обучения в ОШ №42 и гимназии №2. Постоянно держу на контроле проблемные вопросы глав ОСМД относительно замены лифтов, крыш, пандусов, своевременного запуска тепла в доме, содержания придомовой территории, оперативного вывоза свалок, кронирования деревьев и решения множества бытовых вопросов, – отметил депутат.

Особой частью своей работы Рамиль Агабеков считает поддержку спортсменов и талантливой молодежи, спортивных турниров и т.д.

— Я координирую движение ЗеМолодежка в Николаеве. Нашей командой было реализовано более 10 ивентов, представители нашей команды стали членами всеукраинского молодежного совета Украины и Николаевской области. Также значительным достижением является то, что Молодежка Николаевщины заняла 3-е место в лиге Зе!кемпа среди всех областей Украины!, – добавил Рамиль Агабеков.

Он также выразил надежду, что его родной Ингульский район будет лучшим и комфортным районом Николаева.

По информации Николаевской областной организации политической партии «Слуга Народа»