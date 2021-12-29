Пограничники Польши сообщили в последнем отчете, что за последние сутки не зафиксировано ни одной попытки незаконного пересечения польско-белорусской границы. Такого уже не было много месяцев.

Об этом пишет WProst.

Для сравнения в пограничной службе Польши напомнили, что 24 декабря было 69 попыток незаконного пересечения границы. В субботу 25 декабря — 47, 26 декабря — 26 декабря, а днем позже — 36. Как сообщили «Стражи границ», только за последний месяц (до 23 декабря) было 1,5 тысячи нелегальных попыток пересечения границы, а за весь 2021 год — почти 40 тысяч.

— На участках, охраняемых пограничными заставами в Наревке и Черемше, группы до 30 человек подошли к линии границы, но при виде польских патрулей отошли, — отметили польские пограничники.

Кризис на польско-белорусской границе. Последняя информация

Пресс-секретарь пограничной службы сообщила, что в настоящее время в польских центрах для беженцев находятся 1748 человек. Большинство этих людей обратились за политическим убежищем.

Напомним, Польша на отрезке границы с Беларусью к середине следующего года построит забор высотой 5,5 метров и протяженностью 127 км.