Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении трех украинских компаний, связанных с телеканалами «Перший Незалежний» и «UkrLive».

Соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства.

В документе сказано, что СНБО приняло решение 28 декабря 2021 года. До этого официально сообщалось, что заседание СНБО состоится 30 декабря.

Санкции вводят на пять лет, они предусматривают блокировку активов, аннулирование лицензий и запрет использование телекоммуникационных сетей.

Санкции касаются компаний Медиахолдинг Новости, Тайм Медиа и Телепростір. Бенефициарным владельцем последнего является нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Также Нестор Шуфрич является совладельцем Медиахолдинга «Новости» — новой компании, которую зарегистрировали 100 работников заблокированных телеканалов народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака — «112 Украина», «NewsOne» и «ZIK». По данным Опендатабот, Медиахолдинг «Новости» владеет ООО «Тайм Медиа».

Напомним, народный депутат от правящей партии «Слуга народа» Алексей Ковалев стал владельцем ООО «ТРК Интеррадио» («4 канал»).