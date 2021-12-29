Китайские власти заявили о готовности принять «решительные меры», если Тайвань предпримет шаги к независимости.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В Пекине считают, что в следующем году в этот вопрос может усилиться внешнее вмешательство.
— Если сепаратистские силы на Тайване, стремящиеся к независимости, спровоцируют, применят силу или даже прорвутся через любую «красную черту», нам придется принять решительные меры, — цитирует агентство представителя управления Китая по делам Тайваня Ма Сяогуана.
По его словам, Пекин готов сделать все возможное, чтобы добиться мирного воссоединения с Тайванем.
Напомним, в ноябре Министерство обороны Тайваня предупредило, что КНР может заблокировать все ключевые порты и аэропорты острова.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Китайские власти заявили о готовности принять «решительные меры», если Тайвань предпримет шаги к независимости.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В Пекине считают, что в следующем году в этот вопрос может усилиться внешнее вмешательство.
— Если сепаратистские силы на Тайване, стремящиеся к независимости, спровоцируют, применят силу или даже прорвутся через любую «красную черту», нам придется принять решительные меры, — цитирует агентство представителя управления Китая по делам Тайваня Ма Сяогуана.
По его словам, Пекин готов сделать все возможное, чтобы добиться мирного воссоединения с Тайванем.
Напомним, в ноябре Министерство обороны Тайваня предупредило, что КНР может заблокировать все ключевые порты и аэропорты острова.