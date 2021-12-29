Китайские власти заявили о готовности принять «решительные меры», если Тайвань предпримет шаги к независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В Пекине считают, что в следующем году в этот вопрос может усилиться внешнее вмешательство.

— Если сепаратистские силы на Тайване, стремящиеся к независимости, спровоцируют, применят силу или даже прорвутся через любую «красную черту», нам придется принять решительные меры, — цитирует агентство представителя управления Китая по делам Тайваня Ма Сяогуана.

По его словам, Пекин готов сделать все возможное, чтобы добиться мирного воссоединения с Тайванем.

Напомним, в ноябре Министерство обороны Тайваня предупредило, что КНР может заблокировать все ключевые порты и аэропорты острова.