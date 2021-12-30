Заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток-2» завершилось 29 декабря.

Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что «Газпром» отдает приоритет в поставках внутреннему рынку, но «у России есть возможность наращивать экспорт газа».

— Сегодня должна быть завершена процедура заполнения техническим газом второй нитки «Северного потока-2». Первая нитка была заполнена в октябре. Этот новый маршрут, безусловно, послужит для стабилизации цен на европейском рынке, — сказал Владимир Путин.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в среду, 29 декабря, в 12:58 по московскому времени завершилось заполнение второй нитки газопровода до рабочего давления.

— Теперь, конечно, все зависит от наших партнеров — потребителей в Европе и ФРГ. Как только они примут решение о начале работы (Северного потока 2, — ред.), в Европу сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа, напомню, это 55 млрд кубометров м в год, — отметил Владимир Путин. — Это, безусловно, сразу же повлияет и на цену на рынке, на споте, и все потребители тех стран, которые потребляют российский газ, сразу это почувствуют на себе. В том числе это касается и участников экономической деятельности и домохозяйств. И даже для той же Украины это повлияет в сторону снижения цены, потому что значительный объем газа российского происхождения они берут по ценам европейского рынка, по достаточно большой цене — 1 тысяча долларов и более за тысячу кубометров, — заявил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что Украина сегодня «по политическим соображениям, к сожалению, отказывается напрямую брать российский газ, и вынуждена теперь брать по таким высоким ценам».

Как сообщалось, украинские хлебзаводы в связи со сверхвысокими ценами на газ и невозможностью поднять цены на хлеб работают в убыток и предупреждают о сворачивании производства и перебоях с поставками социально значимого продукта.