В Офисе Президента перечислили людей, принявших участие в записи новогоднего поздравления Владимира Зеленского.

На сайте ОП отмечается, что в ролике снялись украинцы, отличившиеся общественно важной деятельностью, незаурядными достижениями и показавшие исключительные результаты.

Владимир Зеленский пригласил присоединиться к праздничному мероприятию, которое состоялось в Мариинском дворце, пилотов вертолета Airbus H145 Виталия Цапко и Василия Цильо, которые на вертолете воздушной скорой помощи провели срочную эвакуацию младенца с врожденным пороком сердца. Малыша за 45 минут доставили из Ужгорода в детское кардиохирургическое отделение медучреждения Львова для неотложной операции. Львовские врачи спасли ребенка.

К поздравлению также присоединился лётчик ГП «Антонов», пилот самолета «Мрия», Герой Украины Сергей Трошин. Борт под его руководством доставил вакцину против коронавируса и медицинские средства в десятки стран мира.

На новогодние торжества были приглашены: шахтер из Краматорска Евгений Александров, технолог хлебзавода из Днепра Светлана Кульбака, строитель моста Александр Ластовяк и металлург из Днепра Андрей Шолков.

Также в поздравлении Владимира Зеленского принял участие учитель физики, Герой Украины Илья Гельфгат, который более 30 лет преподает в Харьковском физико-математическом лицее № 27. Он подготовил многих победителей всеукраинских и международных ученических олимпиад. Немало его воспитанников получили ученые степени.

Кроме того, были приглашены: учитель химии из Ворохты Ивано-Франковской области Ирина Билинчук, которая, как отметил Президент, «много лет каждое утро преодолевает пешком километры к школе в обычном карпатском селе», и священник из Золочева Михаил Сукмановский, обучающий людей с инвалидностью. Около 10 лет он занимается социализацией детей и взрослых, чтобы они чувствовали себя полноценными членами общества. Священник учит их делать свечи, варить сыр и работать на ферме.

Глава государства отметил и достижения украинских спортсменов и их тренеров. Так, на праздничном мероприятии в Мариинском дворце присутствовали: дзюдоистка Дарья Белодед и ее тренер Светлана Кузнецова, гребец-каноист Юрий Чебан и тренер Людмила Чебан, гимнаст Олег Верняев со своим тренером Геннадием Сартинским, легкоатлетка Ярослава Магучих с тренером Татьяной Степановой, борец греко-римского стиля Жан Беленюк с тренером Владимиром Шацких.

Участвовал в новогоднем поздравлении и президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, а также 10-кратный паралимпийский чемпион, парапловец, Герой Украины Максим Крипак. На Паралимпиаде 2020 года он получил семь медалей: пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую. По итогам летних Паралимпийских игр — 2020 Максим Крипак стал самым титулованным спортсменом.

Также на торжествах присутствовал Игорь Евтушенко из Херсона, который на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу в ОАЭ получил «золото» в весовой категории до 69 килограммов, сам тренирует спортсменов и работает дворником в херсонской школе.

К участию в поздравлении также были приглашены те, кто, как отметил Глава государства, в этом году сделали миллионы прививок, повели уникальные операции по трансплантации органов. В частности, это врач-трансплантолог из «Оxматдета» Александр Лисица, врач-гематолог из Черкасс Виктор Парамонов, под руководством которого состоялась первая в Украине пересадка костного мозга, врач из Львова Олег Самчук, сделавший первую пересадку легких, и медсестра из Одессы, «Наставник года в медсестринстве» Алла Кужель.

Присоединился к поздравлению и главный врач Центральной районной больницы города Попасной Александр Ковальчук, который под обстрелами провел более 380 операций. Когда шли активные боевые действия на востоке Украины, в больницу одновременно доставляли семь-восемь раненых, поэтому операционную обустроили в подвале и оперировали почти круглосуточно.

Президент также пригласил к участию в новогоднем поздравлении мать 19 детей Светлану Ковалевич из села Глинного в Ровенской области, которая «все эти 30 лет в декрете». Последний малыш родился в январе 2019-го, когда Светлане было 45. Но она с мужем не исключают появления на свет 20-го ребенка. Была приглашена и Александра Слюсаренко, которая после смерти обоих родителей занимается семьей из 10 братьев и сестер.

Владимир Зеленский рассказал о выдающихся достижениях украинских учеников и студентов, побеждающих на международных олимпиадах и конкурсах. На праздничном мероприятии присутствовали победитель олимпиад Александр Панасенко из Запорожья, а также восьмилетняя Ярина Закалюжная, победившая на международном конкурсе Европейского космического агентства Juice up your rocket. Рисунок девочки нанесут на уникальный космический аппарат Arian-5, который будет исследовать Юпитер.

К участию также были приглашены 12-летняя Татьяна Тулайдан, которая спасла во время паводка в поселке Ясиня Ивано-Франковской области четырех братьев и сестер и получила звание «Герой-спасатель 2021 года», и заслуженный донор из Днепра Владимир Николаев, который почти за 35 лет сдал кровь более 600 раз и «чье неравнодушие спасло полторы тысячи человек, и в их жилах течет его донорская кровь».

В новогоднем поздравлении также приняли участие оперный певец, солист Национальной оперы Украины, Метрополитен-опера (США), миланской «Ла Скала», лондонского театра Ковент-Гарден, Оперного театра Копенгагена (Дания), Германской государственной оперы Александр Цимбалюк, балерина, Национальная легенда Украины Елена Потапова, хореограф, Национальная легенда Украины Мирослав Вантух, дирижер Национального академического театра оперы и балета Украины Герман Макаренко, ставший первым украинским лауреатом премии ЮНЕСКО.

Владимир Зеленский особо отметил изобретателей, присутствовали украинский инженер-оптик, профессор Черновицкого университета, доктор физико-математических наук, лауреат уникальной международной премии имени Галилео Галилея Олег Ангельский и руководитель Государственного предприятия КБ «ЛУЧ», Герой Украины Олег Коростелев.

Президент пригласил к участию в поздравлении по случаю Нового года и уроженку Донбасса Татьяну Яловчак, которая покорила семь самых высоких вершин мира.

На праздничном мероприятии также присутствовали Екатерина и Стефания Есипенко — супруга и дочь арестованного во временно оккупированном Крыму журналиста Радио Свобода Владислава Есипенко.

Отдельно Глава государства отметил приглашенных защитников и защитниц. На торжественном мероприятии присутствовали: танкист, Герой Украины Евгений Сидоренко, доброволец, Герой Украины Дмитрий Коцюбайло (позывной «Да Винчи»), пограничник, Герой Украины Эдуард Атрашкевич, начальник штаба — первый заместитель командира 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, Герой Украины Иван Винник, старший лейтенант ВСУ, Герой Украины Владимир Соснин, лейтенант ВСУ, Герой Украины Василий Тарасюк (позывной «Тайфун»), командир фрегата «Гетман Сагайдачный», капитан 2-го ранга ВМС ВСУ Алексей Корецкий, а также старший сержант ВСУ Наталья Борисовская, которая ушла в армию в 20 лет, с августа 2014 воюет на фронте, командовала отделением разведки и даже сыграла свадьбу на передовой.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский записал традиционное новогоднее поздравление, в котором вспомнил о достижениях украинцев в 2021 году, а также упомянул Николаев.