У Нью-Йорка появился 110-й по счету мэр. 61-летний демократ Эрик Адамс официально вступил в должность сразу после встречи нового года.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Эрик Адамс став вторым в истории мегаполиса чернокожим градоначальником.

Присягу на Таймс-сквер он принимал на семейной Библии и с фотографией ушедшей из жизни в 2020 году матери.

Бывший капитан полиции и глава округа Бруклин пообещал вернуть Нью-Йорк к прежней жизни.

На церемонии 61-летний афроамериканец Адамс, сын уборщицы, в прошлом — сенатор в законодательном органе штата, президент района Бруклин, назвал себя «будущим Демократической партии».

Новый мэр принял присягу на семейной Библии, которую держал его сын Джордан Коулман.

Сойдя со сцены, Эрик Адамс провозгласил: «Нью-Йорк вернулся».

В свой первый день в должности мэра Эрик Адамс посетил в больнице полицейского, который в субботу получил ранение в Гарлеме (в копа выстрелили, когда он спал в своей машине в перерыве между двумя рабочими сменами).

Городской голова также стал свидетелем уличной драки, когда ждал поезд метро по дороге в мэрию. По его словам, он позвонил по телефону на номер 911, чтобы вызвать полицию.

— У меня нападение — трое мужчин, — сказал он диспетчеру, а затем представился: — Адамс, мер Адамс».

По данным СМИ, Эрик Адамс рано просыпается, соблюдает веганскую диету и в целом является сторонником здорового образа жизни. Также отмечается, что он хочет получить свою первую зарплату в биткоинах.

Напомним, на бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо подали жалобу в суд, обвинив в совершении преступления на сексуальной почве.