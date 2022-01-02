В зоне боевых действий за прошедшие сутки, 1 января, боевики четырежды нарушили режим прекращения огня. Обошлось без потерь и ранений среди украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

В направлении Широкино боевики открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новолуганского они провели обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Водяного боевики открывали огонь из противотанковых гранатометов. Недалеко от Зайцево они стреляли из автоматических станковых гранатометов.

Обошлось без потерь и ранений среди украинских военнослужащих. По состоянию на 07:00 2 января нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков не зафиксировано.

Напомним, что на Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников погиб один военнослужащий Объединенных сил — он получил ранение несовместимое с жизнью. За прошедшие сутки, 31 декабря, оккупанты трижды нарушали «тишину».