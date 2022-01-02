За декабрь 2021 года количество политзаключенных в Беларуси увеличилось на 82 человека. Сейчас за решеткой находится 970 человек.

Об этом сообщает Правозащитный центр «Весна».

Они отмечают, что количество политзаключенных за месяц увеличилось на 82 человека и на 30 декабря составило 970 человек. Правозащитники указывают, что идет процесс привлечения к уголовной ответственности участников протестных выступлений против фальсификации результатов президентских выборов, а также инакомыслящих и критиков власти.

Также стало известно, что в течение декабря к участникам мирных акций протеста применено 29 административных арестов общей продолжительностью 381 день.

— Пытки по-прежнему применяются в ходе расследования политически мотивированных уголовных дел, – указано в сообщении.

Напомним, Евросоюз потребовал от властей Беларуси немедленно освободить оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака, которых суд приговорил к 11 и 10 годам тюрьмы соответственно. Кроме того, Брюссель призвал Минск отпустить всех политзаключенных в стране.