Власти США обратились к компаниям AT&T и Verizon с просьбой отложить запланированное на 5 января развертывание сетей высокоскоростной мобильной связи пятого поколения (5G) из-за возможных рисков для авиации.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
В письме, которое руководству двух крупнейших телекоммуникационных операторов США направили министр транспорта США Пит Буттиджич и глава Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Стив Диксон, говорится об отсрочке развертывания сетей «на дополнительный короткий период, не более двух недель».
В феврале 2021 года AT&T и Verizon получили разрешение на использование частот C-диапазона (3,4—3,8 ГГц) для услуг 5G, заплатив за это несколько десятков миллиардов долларов. Компании сдвинули сроки развертывания сетей с новым диапазоном частот, чтобы дать FAA время изучить возможное влияние 5G на чувствительную электронику самолетов, в том числе на работу радиовысотомеров.
Напомним, Кабинет министров Украины одобрил изменения в план мероприятий по внедрению в Украине системы мобильной связи пятого поколения. Сроки перенесли из-за недостаточного финансирования работ.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Власти США обратились к компаниям AT&T и Verizon с просьбой отложить запланированное на 5 января развертывание сетей высокоскоростной мобильной связи пятого поколения (5G) из-за возможных рисков для авиации.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
В письме, которое руководству двух крупнейших телекоммуникационных операторов США направили министр транспорта США Пит Буттиджич и глава Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Стив Диксон, говорится об отсрочке развертывания сетей «на дополнительный короткий период, не более двух недель».
В феврале 2021 года AT&T и Verizon получили разрешение на использование частот C-диапазона (3,4—3,8 ГГц) для услуг 5G, заплатив за это несколько десятков миллиардов долларов. Компании сдвинули сроки развертывания сетей с новым диапазоном частот, чтобы дать FAA время изучить возможное влияние 5G на чувствительную электронику самолетов, в том числе на работу радиовысотомеров.
Напомним, Кабинет министров Украины одобрил изменения в план мероприятий по внедрению в Украине системы мобильной связи пятого поколения. Сроки перенесли из-за недостаточного финансирования работ.