Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский обменялись поздравлениями по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Корреспондент.

— Я готов вместе с вами содействовать развитию еще более плодотворных китайско-украинских отношений и двустороннего сотрудничества во всех сферах, — заявил Си Цзиньпин.

Он уточнил, что руководство КНР уделяет пристальное внимание вопросам, касающимся формирования стратегических контактов с Украиной.

Си Цзиньпин указал на укрепление взаимного доверия между Пекином и Киевом и на активизацию культурно-гуманитарного взаимодействия двух стран. По его словам, Китай и Украина «всегда поддерживают стабильные и гармоничные отношения».

— В период пандемии наши страны оказывают друг другу поддержку. Мы вместе боремся с распространением коронавируса, что свидетельствует о глубокой дружбе между китайским и украинским народом, — подытожил Си Цзиньпин.

Пресс-служба Владимира Зеленского о поздравлении пока не сообщала.

Ранее президент США Джозеф Байден обсудил с президентом Китая Си Цзиньпином ситуацию с Тайванем. По его словам, китайский лидер согласился соблюдать Тайваньское соглашение.