Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский обменялись поздравлениями по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя государствами.
Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Корреспондент.
— Я готов вместе с вами содействовать развитию еще более плодотворных китайско-украинских отношений и двустороннего сотрудничества во всех сферах, — заявил Си Цзиньпин.
Он уточнил, что руководство КНР уделяет пристальное внимание вопросам, касающимся формирования стратегических контактов с Украиной.
Си Цзиньпин указал на укрепление взаимного доверия между Пекином и Киевом и на активизацию культурно-гуманитарного взаимодействия двух стран. По его словам, Китай и Украина «всегда поддерживают стабильные и гармоничные отношения».
— В период пандемии наши страны оказывают друг другу поддержку. Мы вместе боремся с распространением коронавируса, что свидетельствует о глубокой дружбе между китайским и украинским народом, — подытожил Си Цзиньпин.
Пресс-служба Владимира Зеленского о поздравлении пока не сообщала.
Ранее президент США Джозеф Байден обсудил с президентом Китая Си Цзиньпином ситуацию с Тайванем. По его словам, китайский лидер согласился соблюдать Тайваньское соглашение.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский обменялись поздравлениями по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя государствами.
Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Корреспондент.
— Я готов вместе с вами содействовать развитию еще более плодотворных китайско-украинских отношений и двустороннего сотрудничества во всех сферах, — заявил Си Цзиньпин.
Он уточнил, что руководство КНР уделяет пристальное внимание вопросам, касающимся формирования стратегических контактов с Украиной.
Си Цзиньпин указал на укрепление взаимного доверия между Пекином и Киевом и на активизацию культурно-гуманитарного взаимодействия двух стран. По его словам, Китай и Украина «всегда поддерживают стабильные и гармоничные отношения».
— В период пандемии наши страны оказывают друг другу поддержку. Мы вместе боремся с распространением коронавируса, что свидетельствует о глубокой дружбе между китайским и украинским народом, — подытожил Си Цзиньпин.
Пресс-служба Владимира Зеленского о поздравлении пока не сообщала.
Ранее президент США Джозеф Байден обсудил с президентом Китая Си Цзиньпином ситуацию с Тайванем. По его словам, китайский лидер согласился соблюдать Тайваньское соглашение.