Исполняющая обязанности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская не собирается увольнять никого из сотрудников «инфекционки». Она уверена, что ей хватит опыта и квалификации, чтобы руководить больницей.

Об этом она заявила сегодня, 4 января, в ходе брифинга в Николаевской ОГА, посвященного ситуации с назначением и.о. руководителя «Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний».

— Никто никого увольнять не собирается. Будут (сотрудники, — прим.) поощряться в достаточном количестве. Честно и справедливо будет распределено финансирование. Люди, которые работают, будут зарабатывать, — заявила Ярослава Студзинская.

Ярослава Студзинская добавила, что понимает тревогу коллектива и пациентов больницы вокруг ситуации со сменой руководителя. Она заверяет, что сможет управлять «инфекционкой».

— Если взять всю ситуацию, которая сложилась, я понимаю всю тревогу и переживания жителей Николаева, сотрудников больницы, пациентов. Смена главного врача она всегда сопровождается такой тревогой. Хочу всех успокоить и сказать: я как врач, как администратор имею достаточно квалификации, знаний и умений, чтобы руководить этим учреждением, — сказала Ярослава Студзинская.

Она рассказала, что ранее работала заведующей токсико-терапевтического отделения Николаевской БСМП. Имеет высшую квалификацию по терапии и токсикологии.

— Сейчас я являюсь законно назначенной исполняющей обязанности директора КНП. Заступаю на должность спокойно и уверенной в том, что смогу справиться с этим управлением. Я могу с уверенностью сказать и успокоить сотрудников больницы в том, что больница будет функционировать, будет работать и развиваться. Я знаю, как и какие методы, рычаги использовать для того, чтобы больница работала дальше и продолжала развитие, приобретала новые возможности, — подчеркнула Ярослава Студзинская.

Что касается министерской проверки, которая прошла в больнице в ноябре этого года, то Ярослава Студзинская заявила, что пока не владеет информацией о ее результатах, однако сказала, что сможет устранить все недостатки и «наладить работу с чистого листа».

Отдельно и.о. руководителя больницы заявила, что не собирается строить политическую карьеру.

— Также хочу сказать, что не участвую ни в каких политических убеждениях, движениях, не собираюсь строить политическую карьеру. Являюсь медицинским работником — врачом. В данный момент — администратором медицинского учреждения, — сказала Ярослава Студзинская.

Как сообщалось, сегодня, 4 января, в Николаевской ОГА провели брифинг, чтоб заявить о законности назначения нового главврача «инфекционки». Исполняющая обязанности руководителя КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская была назначена законно — на основании положений решения областного совета и постановления Кабмина.