И.о. директора Николаевской "инфекционки" Ярослава Студзинская

Исполняющая обязанности руководителя КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская была назначена законно — на основании положений решения областного совета и постановления Кабмина.

Об этом шла речь сегодня, 4 января, в ходе брифинга в Николаевской облгосадминистрации, посвященному вопросу назначения и.о. директора «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний».

Заместитель главы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров зачитал пункт второй решения облсовета от 16 марта 2021 года «О некоторых вопросах управления коммунальными некоммерческими предприятиями, общей собственной ОТГ, сел, поселков Николаевской области «Для сферы здравоохранения». Согласно решению, облгосадминистрации делегировали полномочия по управлению такими предприятиями и учреждениями.

Это подтвердила и начальница юридического отдела аппарата Николаевской ОГА Светлана Русс. Она также отметила, что, согласно постановлению Кабмина, глава ОГА обязан назначить и.о. руководителя предприятия до проведения конкурса по определению директора — сроком на 2 месяца.

— В случае, если областным советом принимается решение о прекращении отношений с руководителем предриятия, главой облгосадминистрации выдается распоряжение об исполняющем обязанности руководителя предприятия, учреждения и организации до назначения руководителя в установленном порядке, — пояснила Светлана Русс.

Как сообщалось, сотрудники КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» заявили о том, что Николаевская облгосадминистрация не имела права назначать новую руководительницу.

Напомним, 24 декабря, в Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний прибыли представители облсовета и ОГА с требованием предоставить доказательства увольнения Светланы Федоровой с должности директора.

В больнице же отметили, что в решении сессии даже не написано, с какого числа Светлану Федорову нужно уволить. Сотрудники центра не имеют на руках контракта, подписанного между Светланой Федоровой и областным советом и не знают, кто вообще имеет право его читать.

Как известно, на сессии областного совета 21 декабря депутаты уволили главврача николаевской «инфекционки» Светлану Фёдорову. В этот же день её исключенили из состава фракции «Наш край» в областном совете.

Коллектив КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» подготовил обращение в Верховную Раду, Кабинет Министров, Офис Президента и Минздрав с требованием вернуть должность главврача Светдане Федоровой.

А профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская назвала расправой увольнение Светланы Федоровой.

Среди голосовавших за отстранение Светланы Федоровой оказался глава фракции «Наш край» в областном совете, спонсор областного центра лечения инфекционных заболеваний Юрий Кормышкин. Позже он объяснил свое голосование за увольнение Светланы Федоровой с должности главврача николаевской «инфекционки» тем, что, будучи в должности, она начала заниматься политикой.

В то же время в партии «Наш край» заявили, что не одобряют поведение Светланы Федоровой, которая систематически оскорбляет президента и руководство области.

Отметим, что Юрий Кормышкин помогал инфекционной больнице как спонсор, а также несколько раз лечился там от коронавируса.

Ранее сообщалось, что уволенная по решению сессии Николаевского облсовета с должности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова сможет продолжить работу в больнице в качестве штатного врача.