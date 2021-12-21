Депутата Николаевского областного совета, главврача областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлану Фёдорову исключили из состава фракции партии «Наш край».

Об этом во вторник, 21 декабря, сообщил глава фракции «Наш край» Юрий Кормышкин, передают НикВести.

— 21 декабря произошло заседание фракции «Наш край». В соответствии с заявлением Светланы Федоровой ее исключили из состава фракции, — пояснил Юрий Кормышкин.

После этих слов Светлана Федорова покинула сессионный зал.

Как известно, Светлана Федорова инициировала создание общегосударственной программы инфекционной и биологической безопасности. Ее поддержал нардеп от «Нашего края» Сергей Шахов.

Ранее Светлана Федорова подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий, отметив, что сделала это под натиском со стороны руководства Николаевщины.

Ранее Светлана Федорова заявила, что врачи могут заниматься политикой лучше, чем другие, потому что любят людей.

Также оан поддержала идею однопартийца, главы фракции «Нашего края» Юрия Кормышкина о передаче учреждения ему в аренду.

Как сообщалось, 15 ноября депутат Николаевского облсовета Юрий Кормышкин обратился к коллегам и главе облсовета Анне Замазеевой с предложением отдать ему в аренду больницу на 3 года. На этот период он обязуется взять ее на полное обеспечение, сохранить рабочие места и профиль. Он добавил, что это поможет центру, снимает нагрузку с областного бюджета, а также решит конфликт между руководством учреждения и области.

Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском областном совете Игорь Кич считает, что идею его коллеги Юрия Кормышкина взять в аренду и на обеспечение центр лечения инфекционных нужно детально изучить, но она имеет право на жизнь.

Депутат облсовета от «Европейской солидарности», глава совета 7 созыва Виктория Москаленко убеждена, что идея Юрия Кормышкина арендовать на 3 года Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний спровоцирована провальной работой депутатов и руководства области.

А вот глава комиссии по вопросам коммунального имущества Николаевского облсовета Александр Мосин считает нецелесообразной и невозможной передачу областного центра лечения инфекционных заболеваний в аренду.

Напомним, 11 ноября в Николаевскую область прибыла мониторинговая группа Минздрава для проверки работы больниц. Главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова пожаловалась проверяющим на то, как в управлении здравоохранения ОГА распределяют препараты для лечения COVID-19.

Ранее главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что глава облгосадминистрации Виталий Ким «прячется» и не решает проблемы больниц в разгар эпидемии коронавируса.

В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что обвинения главврача «инфекционки» Светланы Федоровой в сторону руководства области связаны с ее политическими амбициями.