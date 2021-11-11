Главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова возмутилась тем, как в управлении здравоохранения ОГА распределяют препараты для лечения COVID-19.

Об этом она сказала главе мониторинговой группы Минздрава Александру Данилюку в четверг, 12 ноября, пишут НикВести.

Светлана Федорова отметила, что в прошлом году, выполняя функции главного инфекциониста Николаевщины, собирала у всех больниц заявки на получение препаратов от Минздрава. Однако, когда область получила медикаменты, по ее словам, начальник управления здравоохранения облгосадминистрации начал распределять их по собственному усмотрению.

— Мы в прошлом году составляли заявку на министерство. Спасибо вам, что вы поинтересовались, какие нам нужны препараты. Я составляла заявку как областной инфекционист на тот период. У всех больниц я брала потребности, сколько нужно «Актемры», «Ремдесивира», «Биовена» и так далее. Заявка, подписанная начальником управления (здравоохранения ОГА, — прим.) ушла. По каждому учреждению есть подпись главврача, сколько им надо будет «на волне». Вы выделили, спасибо вам, половину (препаратов, — прим.) грубо говоря. Так вот начальник управления сегодня их распределяет на свое усмотрение, не по заявке, — сказала главврач ЦИЗ.

Светлана Федорова

Она добавила, что, к примеру, областная «инфекционка» получила 47 флаконов «Ремдесивира», что составило 4% от потребности, а Баштанская больница — 200%.

— Если взять за 100% эту заявку, то можно посчитать, сколько больницы получили. Областная детская заказывала 0 флаконов «Ремдесивира», им дают 51 флакон. Из каких соображения? Они «Актемру» списывали неизвестно куда. Мы заказывали 1000 флаконов, мне дают 47 — это 4%. Городу Николаев распределяют 18% от заявки, хотя это областная заявка. Баштанской ЦРБ распределяют 200% от их заявки. То есть мне 4%, у нас самые тяжелые больные, мы опорная больница. А Баштанке, которая не знает, что такое «Ремдесивир», дают 200% от заявки. Это все делает начальник управления и говорит: «Я буду распределять в зависимости от коек, мне плевать на заявку», — добавила Светлана Федорова.

Отметим, что при разговоре Светланы Федоровой и Александра Данилюка присутствовал начальник облздрава Максим Безносенко, который фиксировал ее слова на телефон.

Александр Данилюк (слева), Максим Безносенко и члены группы от НСЗУ

Ранее сообщалось, что в четверг, 11 ноября, в Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний прибыла мониторинговая группа Минздрава для проверки работы больницы.

В связи с ее приездом, сессию Николаевского облсовета, которая должна была состояться завтра, 12 ноября, перенесли.

Проверка будет проводиться с 11 по 12 ноября, свидетельствует приказ министра здравоохранения Виктора Ляшко. В группу вошли специалисты Минздрава, НСЗУ, управлений здравоохранения и инфекционисты из других областей. В течение двух дней они будут проверять «ковидные» больницы Николаева и области. Результаты инспекции и выводы должны предоставить до 17 ноября.

Напомним, 6 ноября, по личному поручению министра здравоохранения Виктора Ляшко, николаевские больницы инспектирует его заместительница Ирина Микичак.