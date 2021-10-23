Глава МОЗ Виктор Ляшко заявил, что Национальная служба здоровья Украины исправно выплачивает Николаевскому областному центру лечения инфекционных заболеваний средства по «ковидному» пакету.

Об этом он упомянул в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

В начале октября главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова поделилась опасением, что медучреждение может в течение нескольких месяцев обанкротиться, поскольку Национальная служба здоровья Украины не выплачивает средства по «ковидному» пакету.

Ранее Светлана Федорова рассказала, что была вынуждена снизить зарплаты сотрудникам больницы из-за отсутствия финансирования от НСЗУ и областного бюджета.

Виктор Ляшко поделился, что уже обсуждал этот вопрос с председателем Николаевской ОГА Виталием Кимом, а также главой Николаевского облсовета Анной Замазеевой.

— Есть определенные политические вещи, которые у них там решаются. Я просматривал лично, платит ли Национальная служба здоровья Украины по пакетам для этой больницы — платит. Поэтому вопрос опять-таки к менеджменту, — сказал министр.

Он также анонсировал свой приезд в Николаевскую «инфекционку» для того, чтобы разобраться в ситуации.

— Я был в этой больнице еще в начале эпидемии и планирую в ближайшее время туда визит, чтобы увидеть реальную картину, действительно посмотреть, что поступает и что должно было поступать в больницу, — добавил Виктор Ляшко.

Напомним, Светлана Федорова сообщила, что учреждению каждый месяц на все расходы не хватает больше 4 миллионов гривен.