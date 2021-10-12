Главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова сообщила, что учреждению каждый месяц на все расходы не хватает больше 4 миллионов гривен.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующую смету.

Отмечается, что больница получила финансирование от Национальной службы здравоохранения на август по всем пакетам в сумме 2,6 миллиона, также запланировано получить за сентябрь 3,8 миллиона гривен. При этом, по состоянию на 11 октября, ЦИЗ не получил финансирование пакета на лечение больных коронавирусом за сентябрь в сумме почти 2,3 миллиона гривен.

Также больница не получила от НСЗУ дополнительное соглашение по поводу продления договора октябрь-декабрь.

Отмечается, что ежемесячно сумма расходов больницы составляет около 8,2 миллиона гривен. Из них 5,7 составляют зарплаты, налоги и сборы. При этом нехватка средств в месяц составляет около 4,3 миллиона гривен.

— К январю- февралю больница обанкротится. Её банкротит местная власть. Уже понятно, что «ифекционка» не нужна городу и области. Во всяком случае такая: с маленьким «коммунизмом» внутри — высокопрофессиональным и отдающим работе душу персоналом, с бесплатным для пациентов лечением и питанием, с достойными условиями пребывания и пациентов и работников, с нормальными зарплатами медработников, с лучшими показателями выживания пациентов и снятиями с аппаратов ИВЛ, с лучшими показателями безопасности пребывания пациентов и медработников и т.д., — прокомментировала Светлана Федорова.

Ранее сообщалось, что главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова опасается, что медучреждение может в течение нескольких месяцев обанкротиться, поскольку Национальная служба здоровья Украины не выплачивает средства по «ковидному» пакету.

Также руководитель Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова рассказывала, что была вынуждена снизить зарплаты сотрудникам больницы из-за отсутствия финансирования от НСЗУ и областного бюджета.