В четверг, 11 ноября, в Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний прибыла мониторинговая группа Минздрава для проверки работы больницы.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Комиссию возглавил руководитель экспертной группы по вопросам предоставления экстренной медицинской помощи департамента медуслуг Министерства здравоохранения Александр Данилюк.

Прибыв на место, члены группы объявили, что приехали изучить, как больница предоставляет помощь больным коронавирусом, и помочь учреждению.

Одна из проверяющих, начальница департамента здравоохранения Киевской облгосадминистрации Елена Ефименко начала требовать предоставить данные по количеству пролеченных пациентов, выписанных и умерших, а также закрепить заместителя, который предоставит ей стационарные журналы.

— Общую справку пусть подготовит кто-то по больнице. Сколько пролечено больных за весь период, сколько выписанных, сколько умерло. Мне нужна вся ваша мониторинговая информация, — сказала член мониторинговой группы МОЗ. — У вас есть распечатанный перечень вопросов, чтобы мы вам дали эту справку? — спросила Светлана Федорова. — Нет, вот так будем, — отметила Елена Ефименко. — Вот так? Тогда нам нужны сутки, чтобы ее подготовить, — сказала главврач ЦИЗ. — Я думаю, это информация, которая у вас есть ежедневно.

Александр Данилюк и Елена Ефименко

В ответ главврач ЦИЗ Светлана Федорова предложила проверяющим взять такую информацию в медицинской информационной системе MedData.

— Ежедневно есть на сайтах, берите оттуда, — сказала она. — Давайте уважительно относиться друг к другу. Это комиссия, подписанная министерством. Я не работаю в меддате и не работаю в больнице, — сказала глава киевского облздрава. — У вас должен быть определенный перечень вопросов, дайте мне перечень, и я буду им заниматься, — повторила Светлана Федорова.

Елена Ефименко продолжила настаивать на том, что бы ей предоставили заместителя, который даст всю информацию.

— Дайте мне своего заместителя, с которым я буду говорить по маршрутам пациентов и мониторингу всех показателей. Кто из заместителей занимается мониторингом всех показателей? С этим заместителем я буду разговаривать. Приготовьте, пожалуйста, журналы госпитализации и выписки. Я хочу их просмотреть, — настаивала проверяющая. — Стационарные журналы? Не бывает журналов выписки, — поправила ее Светлана Федорова. — Я директор департамента здравоохранения Киевской области. Ефименко Елена Владимировна. Я имею опыт работы в стационаре, имею опыт организационный. Поэтому я постараюсь очень четко формулировать вопросы, если будут ошибки, я неправильно назову журнал, думаю, вы меня простите, — отметила Елена Ефименко.

Светлана Федорова

Светлана Федорова, в свою очередь, настаивала на четко сформулированном перечне вопросов.

— Поймите у меня заместителей не 25. Поэтому я вас прошу — конкретные вопросы. Вы можете сформулировать эти вопросы на бумаге. Вы будете устно формулировать? Оперативно, когда человек печатает и дает вам эти ответы. Это не делается в секунду. Журналы вам принесут. Требовать на каждый вопрос отдельного заместителя вы не имеете права как минимум, — отметила Светлана Федорова. — У вас абсолютно не существует понятия субординации, уважения? Мы не задали вам еще ни одного... — сказала Елена Ефименко. — Вы задали уже 200 вопросов и на каждый требуете отдельного заместителя. Из трех заместителей каждый занимается несколькими направлениями. Вы сказали: «Мы приехали помочь». Теперь вы говорите «Мне нужно ответ срочно на этот-этот-этот вопрос. Дайте мне заместителя». У меня три заместителя. На каждый ваш вопрос, желательно сформулированный письменно, не можете — пожалуйста, устно, каждый заместитель будет отвечать. Но в порядке очередности заданных вопросов. Не так, что каждый будет бегать по 5 отделениям. Напугать нас тем, что вас двадцать — такого не будет, — сказала Светлана Федорова.

После этого мониторинговая группа разделилась и отправилась осматривать отделения в сопровождении медиков ЦИЗ.

Ранее сообщалось, что сессию Николаевского облсовета, которая должна была состояться завтра, 12 ноября, перенесли в связи с приездом мониторинговой группы Министерства здравоохранения.

Проверка будет проводиться с 11 по 12 ноября, свидетельствует приказ министра здравоохранения Виктора Ляшко. В группу вошли специалисты Минздрава, НСЗУ, управлений здравоохранения и инфекционисты из других областей. В течение двух дней они будут проверять «ковидные» больницы Николаева и области. Результаты инспекции и выводы должны предоставить до 17 ноября.

Напомним, 6 ноября, по личному поручению министра здравоохранения Виктора Ляшко, николаевские больницы инспектирует его заместительница Ирина Микичак.