Вице-губернатор Юрий Гранатуров, глава комиссии облсовета по медицине Ирина Шабльянова, глава облсовета Анна Замазеева, губернатор Виталий Ким

Сессию Николаевского облсовета, которая должна была состояться завтра, 12 ноября, перенесли в связи с приездом мониторинговой группы Министерства здравоохранения.

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева на своей странице в Facebook.

Проверка будет проводиться с 11 по 12 ноября, свидетельствует приказ министра здравоохранения Виктора Ляшко. В группу вошли специалисты Минздрава, НСЗУ, управлений здравоохранения и инфекционисты из других областей. В течение двух дней они будут проверять «ковидные» больницы Николаева и области. Результаты инспекции и выводы должны предоставить до 17 ноября.

— С сегодняшнего дня в Николаеве работает мониторинговая группа Министерства здравоохранения Украины, которая осуществляет проверку организации и качества предоставления медицинской помощи больным острой респираторной болезнью COVID-19 в учреждениях здравоохранения Николаева и Николаевской области. По результатам работы мониторинговой группы, в состав которой вошли специалисты Минздрава, НСЗУ, специалисты управлений здравоохранения и инфекционисты из других областей, будет предоставлен всесторонний анализ и методические рекомендации по повышению эффективности борьбы с пандемией в регионе, — написала Анна Замазеева.

По ее словам, сессию перенесли в связи с приездом проверяющих.

— Поэтому принято решение о переносе сессии областного совета для того, чтобы учесть все рекомендации мониторинговой группы Минздрава, которые будут в дальнейшем приняты за основу решений по поддержке всех николаевских больниц, в том числе и ковидных. Отдельно профильные специалисты ОГА и областного совета, на основании рекомендаций председателя постоянной комиссии по медицинским вопросам Ирины Шабильяновой дополнительно прорабатывают вопросы поиска финансового ресурса в областном бюджете для поддержки наших медучреждений и медработников, — добавила она.

При этом средства на установку кислородных станций и емкостей, а также медикаментов для больниц, выделение которых депутаты должны были рассмотреть на сессии, направит из резервного фонда своим распоряжением губернатор Виталий Ким.

— Чтобы не терять время, главой облгосадминистрации Виталием Кимом сегодня будет подписано распоряжение по распределению 10 миллионов гривен из резервного фонда областного бюджета, которые пойдут на безотлагательные меры по борьбе с коронавирусной болезнью. В частности, на закупку лекарств и софинансирование проектов по кислородным системам в наших больницах, на которые из государственного бюджета была получена субвенция в размере 22,5 миллиона гривен, — резюмировала глава облсовета.

Ранее в областном совете инициировали сбор подписей с требованием созвать внеочередную сессию из-за ситуации с распространением COVID—19 в области. Однако 9 ноября Анна Замазеева опубликовала свое распоряжение о созыве сессии.