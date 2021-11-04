Кабинет Министров направил 22 миллиона 500 тысяч гривен на приобретение кислородных станций и емкостей в больницы Николаевской области, задействованные в лечении коронавируса.

Об этом шла речь на заседании планово-бюджетной комиссии Николаевского облсовета в четверг, 4 ноября, пишут НикВести.

По словам начальника управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Максима Безносенко, Минздрав согласовал распределение средств.

Таким образом «ковидные» госпитали Николаевщины получат:

Детская областная больница — криогенную емкость объемом 2 тонны (1 миллион гривен);

Вознесенская больница — кислородную станцию с потоком 200 литров в минуту (1,5 миллиона гривен);

Первомайская центральная больница — кислородную емкость объемом 5 тонн (1,5 миллиона гривен);

Городская больница № 5 — кислородную станцию с потоком 500 литров в минуту (3 миллиона гривен);

Городская больница № 3 — кислородную станцию с потоком 500 литров в минуту (3 миллиона гривен);

Городская больница № 1 — кислородную станцию с потоком 200 литров в минуту (1,5 миллиона гривен);

Областной центр лечения инфекционных заболеваний — кислородную емкость объемом 5 тонн (1,5 миллиона гривен);

Баштанская больница — кислородную станцию с потоком 500 литров в минуту (3 миллиона гривен);

Новобугская многопрофильная больница — емкость объемом 5 тонн (1,5 миллиона гривен);

Новоодесская больница — кислородную станцию с потоком 200 литров в минуту (1,5 миллиона гривен);

Областной фтизиопульмонологический центр — емкость объемом 5 тонн (1,5 миллиона гривен);

Очаковская больница — кислородную станцию с потоком 200 литров в минуту (1,5 миллиона гривен).

Максим Безносенко отметил, что в постановлении МОЗ есть условие, чтобы оборудование заработало до 31 декабря 2021 года. Также он подчеркнул, что деньги выделяют на условиях софинансирования — только на приобретение станций и емкостей. Разработка проектов, установка оборудование, обустройство разводки под него остаются за местными бюджетами.

— У нас есть районные больницы где уже разрабатывалось проектно-сметную документацию. Некоторые больницы не провели оборудование. По постановлению нам дают только оборудование — или емкость, или кислородную станцию. Изготовление проектной документации, инсталляция, разводка — это софинансирование из местных бюджетов, — сказал он.

Также начальник облздрава назвал ориентировочные суммы, которые будут потрачены на оборудование больницами за счет средств НСЗУ: детская больница — 1,7 миллиона гривен, Первомайская — 150 тысяч на проект, «инфекционка» — 150 тысяч на проект, Баштанская — 722 тысячи гривен, Новобугская — 2 миллиона, Новоодесская — 50 тысяч, фтизиопульмонологический диспансер — 102 тысячи гривен.

Отдельно будет рассмотрен вопрос по Новобугской больнице, так как там уже устанавливают другое оборудование. В связи с этим в ОГА и облсовете будут искать способы направить ей данные средства.

Напомним, что сегодня Верховная Рада утвердила законопроект о выделении 800 миллионов гривен на закупки, проектирование и установку кислородных станций.