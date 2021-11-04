Кабинет Министров направил 22 миллиона 500 тысяч гривен на приобретение кислородных станций и емкостей в больницы Николаевской области, задействованные в лечении коронавируса.
Об этом шла речь на заседании планово-бюджетной комиссии Николаевского облсовета в четверг, 4 ноября, пишут НикВести.
По словам начальника управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Максима Безносенко, Минздрав согласовал распределение средств.
Таким образом «ковидные» госпитали Николаевщины получат:
Максим Безносенко отметил, что в постановлении МОЗ есть условие, чтобы оборудование заработало до 31 декабря 2021 года. Также он подчеркнул, что деньги выделяют на условиях софинансирования — только на приобретение станций и емкостей. Разработка проектов, установка оборудование, обустройство разводки под него остаются за местными бюджетами.
— У нас есть районные больницы где уже разрабатывалось проектно-сметную документацию. Некоторые больницы не провели оборудование. По постановлению нам дают только оборудование — или емкость, или кислородную станцию. Изготовление проектной документации, инсталляция, разводка — это софинансирование из местных бюджетов, — сказал он.
Также начальник облздрава назвал ориентировочные суммы, которые будут потрачены на оборудование больницами за счет средств НСЗУ: детская больница — 1,7 миллиона гривен, Первомайская — 150 тысяч на проект, «инфекционка» — 150 тысяч на проект, Баштанская — 722 тысячи гривен, Новобугская — 2 миллиона, Новоодесская — 50 тысяч, фтизиопульмонологический диспансер — 102 тысячи гривен.
Отдельно будет рассмотрен вопрос по Новобугской больнице, так как там уже устанавливают другое оборудование. В связи с этим в ОГА и облсовете будут искать способы направить ей данные средства.
Напомним, что сегодня Верховная Рада утвердила законопроект о выделении 800 миллионов гривен на закупки, проектирование и установку кислородных станций.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области обострилась проблема обеспечения больниц кислородом — поставки регулируют «в ручном режиме». Осенью в Украине прекратили работу два основных производителя кислорода. Министерство здравоохранения Украины в срочном порядке начала искать альтернативные источники поставок кислорода для больниц. На данный момент их деятельность возобновлена.
Напомним, вечером 25 октября в Николаевской городской больнице №5, где проходят лечение пациенты с COVID-19, возникла внештатная ситуация из-за сбоя поставок кислорода. В срочном порядке была организована экстренная поставка кислорода в баллонах, а также кислородных концентраторов.
При этом Украина начала закупать кислород в Польше. Стоимость одной тонны составила порядка 10-15 тысяч гривен.
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Кабинет Министров направил 22 миллиона 500 тысяч гривен на приобретение кислородных станций и емкостей в больницы Николаевской области, задействованные в лечении коронавируса.
Об этом шла речь на заседании планово-бюджетной комиссии Николаевского облсовета в четверг, 4 ноября, пишут НикВести.
По словам начальника управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Максима Безносенко, Минздрав согласовал распределение средств.
Таким образом «ковидные» госпитали Николаевщины получат:
Максим Безносенко отметил, что в постановлении МОЗ есть условие, чтобы оборудование заработало до 31 декабря 2021 года. Также он подчеркнул, что деньги выделяют на условиях софинансирования — только на приобретение станций и емкостей. Разработка проектов, установка оборудование, обустройство разводки под него остаются за местными бюджетами.
— У нас есть районные больницы где уже разрабатывалось проектно-сметную документацию. Некоторые больницы не провели оборудование. По постановлению нам дают только оборудование — или емкость, или кислородную станцию. Изготовление проектной документации, инсталляция, разводка — это софинансирование из местных бюджетов, — сказал он.
Также начальник облздрава назвал ориентировочные суммы, которые будут потрачены на оборудование больницами за счет средств НСЗУ: детская больница — 1,7 миллиона гривен, Первомайская — 150 тысяч на проект, «инфекционка» — 150 тысяч на проект, Баштанская — 722 тысячи гривен, Новобугская — 2 миллиона, Новоодесская — 50 тысяч, фтизиопульмонологический диспансер — 102 тысячи гривен.
Отдельно будет рассмотрен вопрос по Новобугской больнице, так как там уже устанавливают другое оборудование. В связи с этим в ОГА и облсовете будут искать способы направить ей данные средства.
Напомним, что сегодня Верховная Рада утвердила законопроект о выделении 800 миллионов гривен на закупки, проектирование и установку кислородных станций.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области обострилась проблема обеспечения больниц кислородом — поставки регулируют «в ручном режиме». Осенью в Украине прекратили работу два основных производителя кислорода. Министерство здравоохранения Украины в срочном порядке начала искать альтернативные источники поставок кислорода для больниц. На данный момент их деятельность возобновлена.
Напомним, вечером 25 октября в Николаевской городской больнице №5, где проходят лечение пациенты с COVID-19, возникла внештатная ситуация из-за сбоя поставок кислорода. В срочном порядке была организована экстренная поставка кислорода в баллонах, а также кислородных концентраторов.
При этом Украина начала закупать кислород в Польше. Стоимость одной тонны составила порядка 10-15 тысяч гривен.