В Николаевской области обострилась проблема обеспечения больниц кислородом — поставки регулируют «в ручном режиме».

В частности, запасы кислорода начали подходить к концу в Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ), пишут НикВести.

Сегодня медикам пришлось начать вручную регулировать подачу кислорода больным из-за его ограниченного количества. Как рассказал в комментарии корреспонденту НикВести вице-губернатор по вопросам здравоохранения Юрий Гранатуров, в ЦИЗ должны перебросить 200 килограммов кислорода из детской областной больницы.

— Мы выручили областную «инфекционку», 200 килограмм кислорода она сейчас возьмет в областной детской больнице до того момента, пока не решится вопрос со стабильными поставками. С Федоровой (главврач ЦИЗ, — прим.) я общался, с Плиткиным (главврач детской областной больницы, — прим.) общался, все в порядке, — рассказал Юрий Гранатуров.

По словам Светланы Федоровой, такого количества кислорода хватит приблизительно на сутки.

— И если «Зоря»-«Машпроект» будет поодолжать давать — реально держимся еще на их заправке и на дворниках, которые непрерывно 57 баллонов таскают туда-сюда — от «Зори» и обратно. Из срочного — нужен силовой кабель и трансформаторные щитки, а также быстро усилить линию в отделении — это 48 тысяч гривен и 2 дня работы. Дальше нужно ещё минимум 3 кислородных генератора. Не знаем, где брать, те, что у нас есть, покупал «Техноторг». Нам нужно хотя бы раз в 2 дня 600 килограмм жидкого кислорода, — рассказала Светлана Федорова.

Областная инфекционная больница Областная инфекционная больница Областная инфекционная больница

Также сложная ситуация сегодня утром возникла в областном фтизиопульмонологическом медицинском центре. Туда экстренно доставили 36 баллонов, а в данный момент в город уже пришла машина с 3 тоннами кислородов.

— Ситуация сложная, потому что она сложная по всей стране из-за технических срывов работы двух заводов, которые есть в Украине. В тубдиспансере была утром очень сложная ситуация. Мы перебросили 36 баллонов, «Зоря» еще нам помогла, держит резерв небольшой. Но уже зашла в город машина, 3 тонны кислороды идут сейчас в областной туберкулезный диспансер, — отметил вице-губернатор.

Также он рассказал, что ОГА сегодня общалась с министром здравоохранения Олегом Ляшко, который сообщил, что ситуация поставками кислорода должна стабилизироваться через несколько дней.

— Общались сегодня непосредственно с министром здравоохранения. Он понимает сложность ситуации. Сказал, еще два дня будет сложно, уточнил, насколько у нас критично. Мы ему описали ситуацию, я доложил об этом губернатору, мы провели оперативное совещание и приняли ряд решений, которые позволяют нам в ручном режиме распределять кислород круглосуточно. Люди практически спят по 2-3 часа, работают в этом направлении. Форс-мажор форс-мажором, но это человеческие жизни, — добавил замглавы облгосадминистрации.

Напомним, вечером 25 октября в Николаевской городской больнице №5, где проходят лечение пациенты с COVID-19, возникла внештатная ситуация из-за сбоя поставок кислорода. В срочном порядке была организована экстренная поставка кислорода в баллонах, а также кислородных концентраторов.

Как сообщалось, Украина начала закупать кислород в Польше. Стоимость одной тонны составила порядка 10-15 тысяч гривен.

Ранее стало известно, что в Украине прекратили работу два основных производителя кислорода. Министерство здравоохранения Украины в срочном порядке начала искать альтернативные источники поставок кислорода для больниц.