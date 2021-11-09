На рассмотрение сессии Николаевского областного совета вынесут выделение средств на установку кислородных станций и емкостей в «ковидных» госпиталях, а также на покупку медикаментов.

Об этом в своем видеоблоге рассказал глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

Как сообщалось, правительство направило Николаевщине 22,5 миллиона гривен на приобретение кислородных станций и установку больших емкостей в 12 больницах. Однако проект, установку и обустройство разводки должны сделать за счет местных бюджетов.

— На сессию областного совета будем выносить вопросы выделения дополнительных средств для больниц. Для того чтобы они могли построить стационарный пункт для кислорода и использовать субвенцию, которую государственный бюджет выделил для Николаевской области, — сказал Виталий Ким.

Также на сессии будут рассматриваться вопросы по лекарствам, необходимым для больниц, сообщил он.

Ранее депутат Николаевского облсовета от партии «Европейская солидарность» Виктория Москаленко инициировала сбор подписей депутатов для созыва внеочередной сессии из-за ситуации с распространением COVID—19 в области.

Также требовала срочно созвать сессию Николаевского облсовета, чтобы выделить деньги на борьбу с COVID-19, и депутат от «ОПЗЖ» Татьяна Демченко.

Напомним, что завод «Зоря»-«Машпроект» разрабатывает проект изготовления кислородных станций с перспективой их дальнейшего производства.

Ранее сообщалось, что 4 ноября Верховная Рада утвердила законопроект о выделении 800 миллионов гривен на закупки, проектирование и установку кислородных станций.