Завод «Зоря»-«Машпроект» разрабатывает проект изготовления кислородных станций с перспективой их дальнейшего производства.
Такое задание перед госпредприятием поставил президент Владимир Зеленский, рассказал на заседании бюджетной комиссии 4 ноября замглавы ОГА Юрий Гранатуров, пишут НикВести.
Чиновник отметил, что на сегодняшний день решить проблемы снабжения ковидных больниц кислородом можно только с помощью станций.
— Выход только один — делать все, чтобы в каждой больнице была кислородная станция, которая может сама из воздуха производить кислород. И емкость, в которой будет завезенный кислород. Тогда не будет ситуации на грани жизни и смерти. Ничего другого нет, — сказал он.
Юрий Гранатуров рассказал, что вопрос был поднят на заседании Конгресса местных властей, после чего Владимир Зеленский поручил «Зоре»-«Машпроект» срочно заняться данным вопросом.
— На Конгрессе местных громад поднял вопрос Виталий Ким и президент дал задание заводу «Зоря» срочно разработать проект, они уже этим занимаются, и начать выпуск этих кислородных станций. Чтобы Николаевская область их в первую очередь получила. Это не вопрос сегодня-завтра. Сейчас вопрос выживания, — рассказал Юрий Гранатуров.
Стоимость производства станций станет известна позже. Также, по словам вице-губернатора, сегодня практически невозможно приобрести станции.
— Посчитают позже. Станций нигде купить в мире. Весь мир в их нуждается, — сказал он.
Ранее стало известно, что Кабинет Министров направил 22 миллиона 500 тысяч гривен на приобретение кислородных станций и емкостей в больницы Николаевской области, задействованные в лечении коронавируса.
Напомним, что сегодня Верховная Рада утвердила законопроект о выделении 800 миллионов гривен на закупки, проектирование и установку кислородных станций.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области обострилась проблема обеспечения больниц кислородом — поставки регулируют «в ручном режиме». Осенью в Украине прекратили работу два основных производителя кислорода. Министерство здравоохранения Украины в срочном порядке начала искать альтернативные источники поставок кислорода для больниц. На данный момент их деятельность возобновлена.
Напомним, вечером 25 октября в Николаевской городской больнице №5, где проходят лечение пациенты с COVID-19, возникла внештатная ситуация из-за сбоя поставок кислорода. В срочном порядке была организована экстренная поставка кислорода в баллонах, а также кислородных концентраторов.
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Завод «Зоря»-«Машпроект» разрабатывает проект изготовления кислородных станций с перспективой их дальнейшего производства.
Такое задание перед госпредприятием поставил президент Владимир Зеленский, рассказал на заседании бюджетной комиссии 4 ноября замглавы ОГА Юрий Гранатуров, пишут НикВести.
Чиновник отметил, что на сегодняшний день решить проблемы снабжения ковидных больниц кислородом можно только с помощью станций.
— Выход только один — делать все, чтобы в каждой больнице была кислородная станция, которая может сама из воздуха производить кислород. И емкость, в которой будет завезенный кислород. Тогда не будет ситуации на грани жизни и смерти. Ничего другого нет, — сказал он.
Юрий Гранатуров рассказал, что вопрос был поднят на заседании Конгресса местных властей, после чего Владимир Зеленский поручил «Зоре»-«Машпроект» срочно заняться данным вопросом.
— На Конгрессе местных громад поднял вопрос Виталий Ким и президент дал задание заводу «Зоря» срочно разработать проект, они уже этим занимаются, и начать выпуск этих кислородных станций. Чтобы Николаевская область их в первую очередь получила. Это не вопрос сегодня-завтра. Сейчас вопрос выживания, — рассказал Юрий Гранатуров.
Стоимость производства станций станет известна позже. Также, по словам вице-губернатора, сегодня практически невозможно приобрести станции.
— Посчитают позже. Станций нигде купить в мире. Весь мир в их нуждается, — сказал он.
Ранее стало известно, что Кабинет Министров направил 22 миллиона 500 тысяч гривен на приобретение кислородных станций и емкостей в больницы Николаевской области, задействованные в лечении коронавируса.
Напомним, что сегодня Верховная Рада утвердила законопроект о выделении 800 миллионов гривен на закупки, проектирование и установку кислородных станций.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области обострилась проблема обеспечения больниц кислородом — поставки регулируют «в ручном режиме». Осенью в Украине прекратили работу два основных производителя кислорода. Министерство здравоохранения Украины в срочном порядке начала искать альтернативные источники поставок кислорода для больниц. На данный момент их деятельность возобновлена.
Напомним, вечером 25 октября в Николаевской городской больнице №5, где проходят лечение пациенты с COVID-19, возникла внештатная ситуация из-за сбоя поставок кислорода. В срочном порядке была организована экстренная поставка кислорода в баллонах, а также кислородных концентраторов.