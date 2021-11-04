Завод «Зоря»-«Машпроект» разрабатывает проект изготовления кислородных станций с перспективой их дальнейшего производства.

Такое задание перед госпредприятием поставил президент Владимир Зеленский, рассказал на заседании бюджетной комиссии 4 ноября замглавы ОГА Юрий Гранатуров, пишут НикВести.

Чиновник отметил, что на сегодняшний день решить проблемы снабжения ковидных больниц кислородом можно только с помощью станций.

— Выход только один — делать все, чтобы в каждой больнице была кислородная станция, которая может сама из воздуха производить кислород. И емкость, в которой будет завезенный кислород. Тогда не будет ситуации на грани жизни и смерти. Ничего другого нет, — сказал он.

Юрий Гранатуров рассказал, что вопрос был поднят на заседании Конгресса местных властей, после чего Владимир Зеленский поручил «Зоре»-«Машпроект» срочно заняться данным вопросом.

— На Конгрессе местных громад поднял вопрос Виталий Ким и президент дал задание заводу «Зоря» срочно разработать проект, они уже этим занимаются, и начать выпуск этих кислородных станций. Чтобы Николаевская область их в первую очередь получила. Это не вопрос сегодня-завтра. Сейчас вопрос выживания, — рассказал Юрий Гранатуров.

Стоимость производства станций станет известна позже. Также, по словам вице-губернатора, сегодня практически невозможно приобрести станции.

— Посчитают позже. Станций нигде купить в мире. Весь мир в их нуждается, — сказал он.

Ранее стало известно, что Кабинет Министров направил 22 миллиона 500 тысяч гривен на приобретение кислородных станций и емкостей в больницы Николаевской области, задействованные в лечении коронавируса.

Напомним, что сегодня Верховная Рада утвердила законопроект о выделении 800 миллионов гривен на закупки, проектирование и установку кислородных станций.