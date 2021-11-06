Сегодня, 6 ноября, по личному поручению министра здравоохранения Виктора Ляшко, николаевские больницы инспектирует его заместительница Ирина Микичак.

Об этом отчитались в Николаевской ОГА.

Вторая слева главврач «инфекционки» Светлана Федорова, крайняя справа — заместительница Ляшко Ирина Микичак

Инспектор, отряженная Минздравом, уже осмотрела условия в Николаевском областном центре экстренной медпомощи, побывала в ЦИЗ (Центр лечения инфекционных болезней) и изучила городскую больницу № 5, в которую госпитализируют пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Сообщается, что дальше замминистра здравоохранения посетит медучреждения области, после чего проведет общее совещание с главврачами больниц Николаевщины.

В конце поездки чиновница даст короткий брифинг для местных средств массовой информации.

Напомним, вчера стало известно, что николаевскую «инфекционку» посетит заместитель министра здравоохранения Виктора Ляшко. О официальном визите сообщили после того, как главврач Николаевского ЦИЗ Светлана Федорова написала пост о штурме заведения гражданами с требованием предоставить кислород больной родственнице.

Примечательно, что в конце октября глава Миздрава утверждал, что самостоятельно совершит рабочий визит в Николаев, дабы разобраться в ситуации с «инфекционкой» и выплатами по ковидном пакету.