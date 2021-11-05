Николаевскую «инфекционку» посетит заместитель министра здравоохранения Виктора Ляшко, чтобы рассмотреть информацию о штурме заведения гражданами с требованием предоставить кислород больной родственнице.

Об этом заявил Ляшко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Укринформ.

— О ситуации в Николаевской области — сегодня в Николаевскую область выезжает мой заместитель, который рассмотрит ситуацию, произошедшую в конкретной больнице, и рассмотрит другую ситуацию относительно доступности для оказания медпомощи больным с коронавирусной болезнью, — сказал Виктор Ляшко.

При этом он не уточнил, кто именно из заместителей посетит больницу.

Министр добавил, что правительством Украины с октября 2020 года выделено четыре субвенции на общую сумму 2 миллиарда 700 миллионов гривень, что позволило смонтировать 160 систем централизованного снабжения кислородом, установить более 130 автономных кислородных станций и более 250 криогенных газификаторов.

— Министерство здравоохранения постоянно держит на контроле ситуацию по состоянию кислорода в каждом регионе, на запросы областных государственных администраций мы оперативно прорабатываем вопросы выделения средств из специального фонда и так недавно правительством мы выделили дополнительно 107 миллионов гривен для закупки кислородных станций для Херсонской, Сумской, Черкасской, Одесской и Донецкой области, — сказал Виктор Ляшко.

Также он отметил, что принятые Верховной Радой 4 ноября изменения в закон о государственном бюджете позволят осуществить закупку кислородных станций еще ориентировочно для 130 больниц, в качестве альтернативных источников кислорода, и эти станции будут устанавливаться в больницах так называемой второй волны лечения больных COVID-19 для того, чтобы каждый, кто попадет в больницу, получал кислород.

Как сообщалось, В КНП «Новобугская многопрофильная больница», где ранее проходила лечение женщина, больная коронавирусом, считают, что главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова отказала родственникам в госпитализации больной, тем самым спровоцировала конфликт.

Напомним, также сама главврач «инфекционки» накануне заявляла, что в «ковидных» больницах Николаева и области сложилась критическая ситуация, связанная с нехваткой кислорода. В некоторых больницах Николаева новых пациентов принимали, при условии, если они обеспечат себя кислородом сами.