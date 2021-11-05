В КНП «Новобугская многопрофильная больница» считают, что главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова отказала родственникам в оспитализации больной, тем самым спровоцировала конфликт.

Об этом говорится в заявлении исполняющего обязанности директора КНП «Новобугская многопрофличная больница» Владимира Лущенко, которое размещено на сайте медучреждения.

Сообщаеотся, что больная жительница Казанки, для которой родственники требовали у Федоровой кислород, поступила в терапевтическое отделение больницы 3 ноября с «ковидной» двусторонней пневмонией в крайне тяжелом состоянии, позже ее состояния удалось стабилизировать.

– Пациент получала курс терапии согласно протоколу Минздрава в полном объеме, в том числе и кислород (в больнице 104 кислородных баллонов и 20 резервных, 76 кислородных концетраторов 2019-2021 годов выпуска). Руководитель больницы утром лично имел 2-х часовую беседу с детьми больной, рассказал им о ее состоянии, прогнозе лечения и транспортировки. По настоянию детей звонил Светлане Федоровой, которая мне и зятю больной в госпитализации в областную больницу больной Л. отказала из-за отсутствия мест, – отмечает Владимир Лущенко.

Главврач больницы подчеркнул, что они всеми необходимыми лекарствами и кислородом обеспечена в полном объеме. Он отметил, что кислород поставляется ежедневно, а иногда и дважды в сутки в баллонах от 2-х поставщиков. Перебоев с их доставкой не было.

– Вечером, 4 ноября, дети больной самовольно зашли в терапевтическое отделение с нарушением карантинного режима и забрали маму, не обращая внимания на обращение дежурного медицинского персонала. Заявления сына и дочери больной о нежелании лечения их матери в нашей больнице и ответственности за нее вне нашего учреждения получены и вклеены в историю болезни, – говорится в сообщении.

По мнению руководителя больницы, инцидент можно было предупредить, если бы утром, 4 ноября, Светлана Федорова не отказала в госпитализации больной в инфекционную больницу.

– Светлана Федорова, не знаю почему, при каждом случае негативно отзывается о нашем учреждении и медперсонале, хотя я не помню, когда последний раз направляли к ним больных из-за постоянного отсутствия у них мест. Приглашаем руководителя областной инфекционной больницы к нам в заведение, чтобы поменять свое мнение о нас. Считаем, что прежде, чем выплескивать грязь в интернете, нужно было позвонить по телефону медикам больницы, – подчеркнул он.

Напомним, что ночью, 5 ноября, в Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней ворвались люди, которые требовали кислород для своей родственницы.