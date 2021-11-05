Ночью, 5 ноября, в Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней ворвались люди, которые требовали кислород для своей родственницы.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила главврач больницы Светлана Федорова.

По ее словам, люди проявляли агрессию и угрожали персоналу.

– Ночной беспредел сегодня. В 00:15 ночи ворвалась группа незнакомых людей на территорию больницы. Сломали шлагбаум, начали выбивать двери в приёмный покой. С угрозами набросились на персонал, с требованием кислород. Тревожная кнопка есть. Вызвали сразу полицию, - написала она.

Как выяснилось, кислород нужен был для их родственницы, которую перевозили в «частной скорой» из Новобугской больницы.

­– Оказалось, что пациентка поступила в Новобугскую ЦРБ 03.11.21 года, и при полном отсутствии кислорода, умеющего оказывать помощь персонала, реанимации и так далее, ее родственники не стали ждать, пока она умрёт без помощи и начали действовать вот таким путем, – написала она.

Также она обратилась к людям и призвала быть адекватными и не поднимать руку на медиков.

– Прошу вас, не поднимайте руку на медиков! Уже сегодня вас некому спасать. Что вы творите, – отметила Светлана Федорова.

Ранее Федорова заявила, что местная власть запретила николаевским больницам.

Напомним, ранее Светлана Федорова заявила, что глава облгосадминистрации Виталий Ким «прячется» и не решает проблемы больниц в разгар эпидемии коронавируса.

В свою очередь, Виталий Ким считает, что обвинения Светланы Федоровой в сторону руководства области связаны с ее политическими амбициями.

Вчера депутат Николаевского облсовета Виктория Москаленко призвала созвать внеочередную сессию для выделения финансовой помощи больницам области в борьбе с COVID-19.