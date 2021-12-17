Директор КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова инициировала создание общегосударственной программы инфекционной и биологической безопасности. Вчера, 16 декабря, в Киеве состоялся круглый стол с участием профильных специалистов для обсуждения и наработки идей, которые лягут в основу будущего законопроекта.

Об этом Светлана Федорова рассказала в во время брифинга в стенах Верховной Рады сегодня, 17 декабря.

— Такая программа, на наш взгляд — взгляд специалистов, поможет Министерству охраны здоровья, поскольку она будет консолидировать мировой опыт, опыт тех областей, районов, которые успешно справлялись с эпидемией. В программе предусмотрены те мероприятия, которые помогут нам преодолеть или жить с коронавирусной или другими болезнями. К сожалению, Украина — это страна хронических эпидемий. Это программа будет унифицирована и будет помогать преодолеть подобные кризисы, — сказала Светлана Федорова.

По ее словам, программа инфекционной и биологической безопасности будет состоять из нескольких разделов, где будет прописан четкий план действий в ключевых сферах жизнедеятельности:

Медицина

Образование

Транспорт

Малый и средний бизнес

Взаимодействие с армией, полицией

Волонтерская помощь

Светлана Федорова отметила, что модель будущей общегосударственной программы удалось создать и успешно реализовать на базе КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний».

— На уровне нашей больницы мы разработали и внедрили эту программу. Сегодня мы имеем большой успех. Мы имеем огромное количество внебюджетных средств и большой рейтинг среди населения, медиков. У нас не болеют медики в больнице, у нас получают заработную плату. У нас полностью бесплатное лечение. Это благодаря тому, что на маленькой территории мы сделали то, то сейчас предлагаем сделать в пределах всей страны, — заявила Светлана Федорова.

Она ожидает, что ее инициатива найдет поддержку среди народных депутатов и программы инфекционной и биологической безопасности будет принята.

Напомним, ранее Светлана Федорова прокомментировала результаты проверки мониторинговой группы Минздрава, обвинив ее членов и министра здравоохранения Виктора Ляшко во лжи. Она заявила, что выводы комиссии — это «гнусная и циничная ложь».