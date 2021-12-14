Светлана Федорова

Директор Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова прокомментировала результаты проверки мониторинговой группы Минздрава, обвинив ее членов и министра здравоохранения Виктора Ляшко во лжи.

Об этом она сказала в своем видеообращении к главе МОЗ, которое она опубликовала в Telegram-канале.

Светлана Федорова заявила, что выводы комиссии — это «гнусная и циничная ложь».

— Я хочу передать привет министру здравоохранения и сказать, что это абсолютное вранье. Вы врете всем. Вы врете не только своими комиссиями, которые вы создаете, вы вошли в сговор с нашей главой облсовета, которая против меня и нашей больницы почему-то глубоко настроена. Эти ваши товарищи, которые управленцы, где нет клиницстов, Дубров есть, но он под вашу дудку плясал, написали такую наглую гнусную и циничную ложь. К сожалению, я могу только подать суд на Минздрав, но мне проблемно оставлять моих больных и ехать в Киев, где вы зарегистрированы, и судиться с вами. Сильно много чести, господин министр, на эту дрянь отвечать, — сказала Светлана Федорова.

Главврач «инфекционки» отметила, что комиссия написала о том, что в больнице не определена грязная и чистая зоны, не хватает антисептиков, а в реанимационном отделении лежат «легкие» больные.

По словам Светланы Федоровой, ЦИЗ — единственная больница в Николаеве, где грязная и чистая зоны четко разделены стеклопакетами, учреждение «завалено» антисептиками и защитой благодаря спонсорам, а в реанимации находятся только тяжелые больные.

Она отметила, что в Минздраве рекомендовали Национальной службе здоровья больше не заключать договоры с больницей.

— Чтобы вы понимали, друзья, наш министр со своей комиссией решил, что нужно нам не дать дальше заключать договоры с НСЗУ, потому что мы чему-то не соответствуем. Наверное, как сказала ваша проверка, мало трупов у нас. Мы не соответствуем вашему рейтингу, мы не соответствуем тому, что вы, Виктор Кириллович, и ваши ручные шавки пропагандируют, что пациенты должны умирать, — сказала она.

Светлана Федорова добавила, что ей стыдно за Виктора Ляшко и членов мониторинговой группы.

— Мне стыдно, мне больно, мне обидно, что наш Минздрав возглавляют такие профаны. Мне стыдно за этих людей, которые подписались под этой справкой, — сказала она.

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким пообещал решить вопрос с главным врачом николаевской «инфекционки» Светланой Федоровой, которая критикует президента Владимира Зеленского.

11 ноября в Николаевскую область прибыла мониторинговая группа Минздрава для проверки работы больниц. Главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова пожаловалась проверяющим на то, как в управлении здравоохранения ОГА распределяют препараты для лечения COVID-19.

Во время проверки начальница департамента здравоохранения Киевской ОГА Елена Ефименко, которая в составе группы Минздрава приехала проверять «ковидные» госпитали Николаевщины, считает, что в николаевской «инфекционке» должна быть самая высокая летальность от коронавируса.

Ранее главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что глава облгосадминистрации Виталий Ким «прячется» и не решает проблемы больниц в разгар эпидемии коронавируса.

В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что обвинения главврача «инфекционки» Светланы Федоровой в сторону руководства области связаны с ее политическими амбициями.