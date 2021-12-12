Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким пообещал решить вопрос с главным врачом николаевской «инфекционки» Светланой Федоровой, которая критикует президента Владимира Зеленского.

Об этом губернатор сказал в эфире программы «Talk to» от 42motions.

— Не хотел бы обсуждать этот вопрос, потому что я всегда относился к ней как к врачу и выпады всегда игнорировал – пусть нападает, лишь бы лечила людей. Мое мнение – на президента, безусловно, нападать нельзя, не аргументировано, просто так. Это какая-то слабость и неуважение. Какие будут последствия? Ну сейчас мы разберемся. Это же законное поле, мы не производим это по щелчку – хочу я или не хочу. Есть КЗоТ, есть контракт, есть трудовые отношения, есть процедура. Есть собственник и орган управления – мне было бы легче дать Вам ответы, что я могу с этим сделать, если бы я был органом управления. Органом управления является областной совет, и собственников. Получается, порядок увольнения идет через депутатский корпус, – сказал Виталий Ким.

Стоит отметить, что Светлана Федорова неоднократно критиковала работу президента Владимира Зеленского, в частности, выражала мнение, что глава государства является наркотически зависимым.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что обвинения главврача «инфекционки» Светланы Федоровой в сторону руководства области связаны с ее политическими амбициями.

В то же время депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Виталий Порхун считает, что причина разногласий главного врача «инфекционки» Светланы Федоровой и руководства области кроется либо в политических мотивах, либо в личной неприязни.

Напомним, что в июне 2021 года глава Николаевского облсовета Анна Замазеева обратилась к заместителю председателя Николаевской облгосадминистрации Игорю Кузьмину и тогда ещё начальнику управления здравоохранения Павлу Георгиеву с просьбой провести анализ деятельности КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» на предмет нарушений, выявленных Госаудитслужбой.

После в больницу приехала проверка во главе с руководителем Южного межрегионального департамента НСЗУ Дмитрием Самофалом и председателем Николаевского областного совета Анной Замазеевой. Тогда главный врач Светлана Федорова заявила о нехватке 2,5 миллионов гривен в месяц для работы медучреждения, указав, что областной совет бездействует в решении этой проблемы.

Также стало известно, что глава областного совета Анна Замазеева не удовлетворена КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний». В частности, она сообщила, что в больнице не принимают детей с коронавирусом, хотя в штате прописан педиатр, и что больница хранит деньги от Национальной службы здоровья Украины на депозитах, а не использует их для потребностей медучреждения.

Позже главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова отреагировала на критику главы облсовета Анны Замазеевой о том, что больница не принимает детей на лечение, а также держит «ковидные» средства на депозите.