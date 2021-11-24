Депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Виталий Порхун считает, что причина разногласий главного врача «инфекционки» Светланы Федоровой и руководства области кроется либо в политических мотивах либо в личной неприязни.

Такое мнение депутат озвучил в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести.

— Если есть конфликт, то этот конфликт должен быть решен только между конфликтными сторонами. Третья сторона не должна туда входить. По той ситуации, по которой мы общались – я считаю, она политизирована или там больше какие-то личные неприязненные отношения. Я не вижу в масштабах области, в целом, проблемы. Потому что у нас 18 ковидных больниц, где есть 18 главврачей этих больниц, но почему-то целый вечер мы общаемся только об одной инфекционной больнице. Мое субъективное мнение, что здесь либо политизированная ситуация, либо какой-то личный конфликт, – считает Виталий Порхун.

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким озвучил мнение, что обвинения главврача «инфекционки» Светланы Федоровой в сторону руководства области связаны с ее политическими амбициями.

Напомним, что в июне 2021 года глава Николаевского облсовета Анна Замазеева обратилась к заместителю председателя Николаевской облгосадминистрации Игорю Кузьмину и тогда ещё начальнику управления здравоохранения Павлу Георгиеву с просьбой провести анализ деятельности КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» на предмет нарушений, выявленных Госаудитслужбой.

После в больницу приехала проверка во главе с руководителем Южного межрегионального департамента НСЗУ Дмитрием Самофалом и председателем Николаевского областного совета Анной Замазеевой. Тогда главный врач Светлана Федорова заявила о нехватке 2,5 миллионов гривен в месяц для работы медучреждения, указав, что областной совет бездействует в решении этой проблемы.

Также стало известно, что глава областного совета Анна Замазеева не удовлетворена КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний». В частности, она сообщила, что в больнице не принимают детей с коронавирусом, хотя в штате прописан педиатр, и что больница хранит деньги от Национальной службы здоровья Украины на депозитах, а не использует их для потребностей медучреждения.

Позже главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова отреагировала на критику главы облсовета Анны Замазеевой о том, что больница не принимает детей на лечение, а также держит «ковидные» средства на депозите.