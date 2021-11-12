Начальница департамента здравоохранения Киевской ОГА Елена Ефименко, которая в составе группы Минздрава приехала проверять «ковидные» госпитали Николаевщины, считает, что в николаевской «инфекционке» должна быть самая высокая летальность от коронавируса.

Об этом она сказала во время проверки учреждения в четверг, 11 ноября, пишут НикВести.

Проверяющие высказали замечания по поводу того, что в Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний не сразу выписывают больных с хорошей сатурацией, а также, что не все пациенты кислородозависмые.

По мнению мониторинговой группы МОЗ, в «инфекционке» должны лежать самые тяжелые больницы со всей области и наблюдаться наибольший процент летальности.

Елена Ефименко

— Областное учреждение, в принципе, при наличии городских, должно на 90-80% работать на область. И все тяжелые больные из области должны быть здесь. Знаете, умирать больные должны в вашей больнице. У вас должна быть самая большая летальность. Только потому что у вас должны собирать... Я имею ввиду, если богом дано. Самые тяжелые больные должны быть здесь, — сказала Елена Ефименко.

Напомним, в четверг, 11 ноября, в Николаевскую область прибыла мониторинговая группаМинздрава для проверки работы больниц. Главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова пожаловалась проверяющим на то, как в управлении здравоохранения ОГА распределяют препараты для лечения COVID-19.

Сессию Николаевского облсовета, которая должна была состояться сегодня, 12 ноября, перенесли в связи с приездом мониторинговой группы Министерства здравоохранения.

Проверка будет проводиться с 11 по 12 ноября, свидетельствует приказ министра здравоохранения Виктора Ляшко. В группу вошли специалисты Минздрава, НСЗУ, управлений здравоохранения и инфекционисты из других областей. В течение двух дней они будут проверять «ковидные» больницы Николаева и области. Результаты инспекции и выводы должны предоставить до 17 ноября.

Напомним, 6 ноября, по личному поручению министра здравоохранения Виктора Ляшко, николаевские больницы инспектировала его заместительница Ирина Микичак.