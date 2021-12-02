Светлана Федорова

Главврач областной «инфекционки», депутат облсовета от «Нашего края» Светлана Федорова подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.

Фото заявления, написанного в адрес главы облсовета Анны Замазеевой и поданного в аппарат, Светлана Федорова опубликовала на своей странице в Facebook.

Она в очередной раз заявила о прессинге со стороны руководства области и попытках уничтожить областной центр лечения инфекционных заболеваний.

Светлана Федорова отметила, что сложение депутатских полномочий — вынужденная мера, которая, по ее мнению, обезопасит коллектив больницы от давления. Отметим, что депутаты должны будут за это проголосовать. По мнению директора ЦИЗ, большинство коллег по облсовету это сделает.

— Передо мной встал выбор: или дать уничтожить себя окончательно- как руководителя, как депутата, но этим дать шанс выжить моей больнице, дать шанс людям, которые в меня поверили, и помогли стать депутатом, не подвергаться нападкам со стороны власти или оставаться депутатом. Я выбираю честь, совесть и попытку спасти больницу. Я выбираю спокойствие людей, которые называют себя моими друзьями и которых я уважаю. Лишив меня депутатства (а свора подконтрольных главе облсовета депутатов это проголосует) — не сомневайтесь. Я вообще не строю иллюзий, что кто-то проголосует против. Но если таковые найдутся, я вам благодарна, друзья. Потому как заявление мое вынужденное), так вот, лишив меня депутатства, меня тут же станут добивать как главврача. И я это понимаю. Но я до последнего буду защищать свой коллектив и свою больницу. И с корабля не уйду. И не приползу. Обещание я сдержу и повторяю для своих: если станет совсем невмоготу, я соберу собрание и минимум за 2 месяца об этом предупрежу. Пока всё хорошо, дети. Всё хорошо. Зарплаты будут. Работаем спокойно, — написала Светлана Федорова.

Она добавила, что не хочет складывать полномочия, но другого выхода не видит.

— Мой выход из депутатства — это больно для меня. Очень. Но это и попытка показать некоторым, что есть вещи более ценные, чем власть, деньги, игрища и громкие слова. Честь имею, — резюмировала она.

Ранее Светлана Федорова заявила, что врачи могут заниматься политикой лучше, чем другие, потому что любят людей.

Также оан поддержала идею однопартийца, главы фракции «Нашего края» Юрия Кормышкина о передаче учреждения ему в аренду.

Как сообщалось, 15 ноября депутат Николаевского облсовета Юрий Кормышкин обратился к коллегам и главе облсовета Анне Замазеевой с предложением отдать ему в аренду больницу на 3 года. На этот период он обязуется взять ее на полное обеспечение, сохранить рабочие места и профиль. Он добавил, что это поможет центру, снимает нагрузку с областного бюджета, а также решит конфликт между руководством учреждения и области.

Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском областном совете Игорь Кич считает, что идею его коллеги Юрия Кормышкина взять в аренду и на обеспечение центр лечения инфекционных нужно детально изучить, но она имеет право на жизнь.

Депутат облсовета от «Европейской солидарности», глава совета 7 созыва Виктория Москаленко убеждена, что идея Юрия Кормышкина арендовать на 3 года Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний спровоцирована провальной работой депутатов и руководства области.

А вот глава комиссии по вопросам коммунального имущества Николаевского облсовета Александр Мосин считает нецелесообразной и невозможной передачу областного центра лечения инфекционных заболеваний в аренду.

Напомним, 11 ноября в Николаевскую область прибыла мониторинговая группа Минздрава для проверки работы больниц. Главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова пожаловалась проверяющим на то, как в управлении здравоохранения ОГА распределяют препараты для лечения COVID-19.

Ранее главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что глава облгосадминистрации Виталий Ким «прячется» и не решает проблемы больниц в разгар эпидемии коронавируса.

В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что обвинения главврача «инфекционки» Светланы Федоровой в сторону руководства области связаны с ее политическими амбициями.