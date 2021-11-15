Юрий Кормышкин и Светлана Федорова

Депутат Николаевского облсовета Юрий Кормышкин заявил, что готов на 3 года взять на полное обеспечение областной центр лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ).

Об этом он написал на своей странице в Facebook, отметив, что просит считать это официальным обращением к областному совету.

Глава фракции «Нашего края» в облсовете, в которую входит и главврач ЦИЗ Светлана Федорова, отметил, что дважды за последний год переболел коронавирусом и оба раза лечился в николаевской «инфекционке». Он считает, что медики учреждения спасли ему жизнь.

— Пока я лежал в больнице, был свидетелем двух министерских проверок и лично увидел тот негатив, с которым приходится столкнуться коллективу КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» и Светлане Федоровой. Я увидел напряжение, которому подвергается лечебное учреждение, вместе с этим врачи и пациенты, и насколько наша страна до сих пор не смогла должным образом обеспечить больницы самым необходимым для борьбы с этим страшным вирусом, — отметил Юрий Кормышкин.

Депутат обратился к коллегам и главе облсовета Анне Замазеевой с предложением отдать ему в аренду больницу на 3 года. На этот период он обязуется взять ее на полное обеспечение, сохранить рабочие места и профиль.

— В связи с этим, у меня есть ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ к собственнику КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» в лице Николаевского областного совета и главе облсовета Анне Замазеевой. Я готов взять в аренду, на полное обеспечение, это лечебное учреждение на срок, скажем, три года, не меняя профильное назначение больницы и сохраняя все рабочие места, выплату заработной платы с «ковидными» надбавками в 300%, чтобы продолжить лечение больных Covid-19 в частном порядке. Предлагаю поднять этот вопрос на обсуждение депутатского корпуса, общественности, вынести на рассмотрение депутатских комиссий и принять решение уже перед принятием бюджета области на 2022 год. Подчёркиваю ещё раз, это деловое предложение, мое личное, которое позволит сэкономить уже в январе десятки миллионов гривен, и с, якобы, «скандальной инфекционки» перераспределить их на другие больницы. И таким образом я вижу разрешение данного конфликта. И мы попробуем первые пойти на такой шаг в Украине, — отметил Юрий Кормышкин.

Он добавил, что это поможет центру, снимает нагрузку с областного бюджета, а также решит конфликт между руководством учреждения и области.

— Светлана Федорова не раз настаивала на том, что финансирование больницы недостаточное и для ее содержания и должного лечение больных необходимы десятки миллионов гривен, которых по словам обл и госструктур, в бюджете нет и не предвидится. Передача КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — это шаг, который позволит всем нам снять нагрузку с областного бюджета и предоставить обществу альтернативу государственной медицине в лечении Covid-19. Кроме того, такой эксперимент, на мой взгляд, сможет, наконец, разрешить конфликт, который возник вокруг данного лечебного учреждения. Врачи, наконец, смогут спокойно выполнять свою работу, а все желающие пациенты продолжат получать качественного медицинское обслуживание, — отметил он.

Напомним, в четверг, 11 ноября, в Николаевскую область прибыла мониторинговая группа Минздрава для проверки работы больниц. Главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова пожаловалась проверяющим на то, как в управлении здравоохранения ОГА распределяют препараты для лечения COVID-19.

Ранее главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что глава облгосадминистрации Виталий Ким «прячется» и не решает проблемы больниц в разгар эпидемии коронавируса.

В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что обвинения главврача «инфекционки» Светланы Федоровой в сторону руководства области связаны с ее политическими амбициями.