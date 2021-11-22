Директор Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний и депутат облсовета от «Нашего края» Светлана Федорова убеждена, что врачи могут заниматься политикой лучше, чем другие, потому что любят людей.

Такую позицию она озвучила в эфире ток-шоу «Битва за місто» на НикВести.

Светлана Федорова сравнила медицинское учреждение с государством.

— Во-первых, я не считаю, что врач не имеет права заниматься политикой. Более того, я считаю, что врач — это самый честный политик. Потому что у нас заложено с годов учебы, а для меня со школьной скамьи, я с 14 лет в медицине работала и прошла путь от санитарки, — мы любим людей. Как бы мы не относились к происходящим процессам, глобально мы любим людей. Причем всех — независимо от их политической принадлежности. Поэтому врач и политика — это более чем совместимо. Более того, думаю со мной согласятся мои коллеги, любая больница — это как государство. Со своей экономической частью, со своей хозяйственной частью, со своим отношением к пациентам — народу, — сказала Светлана Федорова.

Светлана Федорова

Она добавила, что воспринимает инфекционную больницу как «свою», отметив, что если бы все руководители так относились к коммунальным учреждениям, то вкладывали бы в них гораздо больше.

— Я отношусь к этой больнице как к своей. Я родилась и выросла рядом с этой больницей и буквально с трех лет каталась там с горки на саночках. Потом пришла туда интерном и больше 30 лет там работаю. Да, я считаю ее своей. Я дома не провожу столько времени, сколько провожу в больнице. Каждого сотрудника считаю членом своей семьи. И тех, кто поступает, и то, что я делаю, — считаю своим и не стесняюсь этого. Более того, я считаю, что если бы каждый руководитель к предприятию относился бы как к своему — мы бы не брали с предприятия, а вкладывали в него, — добавила она.

Напомним, главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Фёдорова поддержала идею однопартийца, главы фракции «Нашего края» Юрия Кормышкина о передаче учреждения ему в аренду.

Как сообщалось, 15 ноября депутат Николаевского облсовета Юрий Кормышкин обратился к коллегам и главе облсовета Анне Замазеевой с предложением отдать ему в аренду больницу на 3 года. На этот период он обязуется взять ее на полное обеспечение, сохранить рабочие места и профиль. Он добавил, что это поможет центру, снимает нагрузку с областного бюджета, а также решит конфликт между руководством учреждения и области.

Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском областном совете Игорь Кич считает, что идею его коллеги Юрия Кормышкина взять в аренду и на обеспечение центр лечения инфекционных нужно детально изучить, но она имеет право на жизнь.

Депутат облсовета от «Европейской солидарности», глава совета 7 созыва Виктория Москаленко убеждена, что идея Юрия Кормышкина арендовать на 3 года Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний спровоцирована провальной работой депутатов и руководства области.

А вот глава комиссии по вопросам коммунального имущества Николаевского облсовета Александр Мосин считает нецелесообразной и невозможной передачу областного центра лечения инфекционных заболеваний в аренду.

Напомним, 11 ноября в Николаевскую область прибыла мониторинговая группа Минздрава для проверки работы больниц. Главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова пожаловалась проверяющим на то, как в управлении здравоохранения ОГА распределяют препараты для лечения COVID-19.

Ранее главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что глава облгосадминистрации Виталий Ким «прячется» и не решает проблемы больниц в разгар эпидемии коронавируса.

В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что обвинения главврача «инфекционки» Светланы Федоровой в сторону руководства области связаны с ее политическими амбициями.