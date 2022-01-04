Сотрудники КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» заявили о том, что Николаевская облгосадминистрация не имела права назначать новую руководительницу.

Об этом на своей странице в Facebook написал заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Николаевской областной «инфекционки» Игорь Гаврилишин.

Коллектив больницы провел собрание 24 декабря 2021 года и возложил полномочия директора на заместительницу по инфекционному контролю Алевтину Демьяненко. Игорь Гаврилишин отметил, что Николаевская ОГА не может руководить больницей и назначать нового руководителя. Свою позицию коллектив больницы озвучил в письме, направленном заместителю начальника управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации Олегу Бабину.

Также Игорь Гаврилишин подчеркнул, что что в медучреждение поступил приказ о том, чтобы обеспечить присутствие коллектива на сборах, которые состоятся сегодня, 4 января. На собрании запланировано представление новой руководительницы больницы Ярославы Студзинской.

—Трудовой коллектив предупреждает руководителей местных властей — если вы и в дальнейшем будете совершать беспредел, произвол и пренебрежение к человеческому и гражданскому достоинству трудового коллектива НОЦЛИБ — ожидайте протестных акций не с мирными лозунгами, а с антибюрократическими воспалительными смесями, шинами и другими атрибутами, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» назначена новая исполняющая объязанности директора Ярослава Студзинская.