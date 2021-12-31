В КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» назначена новая исполняющая объязанности директора Ярослава Студзинская.

Уволенная по решению сессии Николаевского облсовета с должности директора медучреждения Светлана Федорова на странице в Facebook сообщила, что к ним приехал заместитель главы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров и начальник управления здравоохранения Максим Безносенко, которые принесли распоряжение о назначении исполняющей обязанности директора «инфекционки».

В документе, который предоставили в отдел кадров, говорится, что с 30 декабря сроком на два месяца назначена и.о. директора Ярослава Студзинская. Ранее она работала заведующей токсико-терапевтическим отделением Больницы скорой медицинской помощи (БСМП).

— Не знаю, что это за распоряжение. Никакая и.о. не появилась. Написано, что назначают какую-то Студзинскую, но почему-то ее с собой не привели. Кто такая Студзинская Ярослава мы не знаем, где она — мы не знаем, — отметила Светлана Федорова.

Ранее сообщалось, что уволенная по решению сессии Николаевского облсовета с должности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова сможет продолжить работу в больнице в качестве штатного врача.

Как сообщалось, в пятницу, 24 декабря, в Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний прибыли представители облсовета и ОГА с требованием предоставить доказательства увольнения Светланы Федоровой с должности директора.

В больнице же отметили, что в решении сессии даже не написано, с какого числа Светлану Федорову нужно уволить. Сотрудники центра не имеют на руках контракта, подписанного между Светланой Федоровой и областным советом и не знают, кто вообще имеет право его читать.

Как известно, на сессии областного совета 21 декабря депутаты уволили главврача николаевской «инфекционки» Светлану Фёдорову. В этот же день её исключенили из состава фракции «Наш край» в областном совете.

Коллектив КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» подготовил обращение в Верховную Раду, Кабинет Министров, Офис Президента и Минздрав с требованием вернуть должность главврача Светдане Федоровой.

А профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская назвала расправой увольнение Светланы Федоровой.

Среди голосовавших за отстранение Светланы Федоровой оказался глава фракции «Наш край» в областном совете, спонсор областного центра лечения инфекционных заболеваний Юрий Кормышкин. Позже он объяснил свое голосование за увольнение Светланы Федоровой с должности главврача николаевской «инфекционки» тем, что, будучи в должности, она начала заниматься политикой.

В то же время в партии «Наш край» заявили, что не одобряют поведение Светланы Федоровой, которая систематически оскорбляет президента и руководство области.

Отметим, что Юрий Кормышкин помогал инфекционной больнице как спонсор, а также несколько раз лечился там от коронавируса.