Ольга Голубовская

Профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская считает расправой увольнение Светланы Федоровой с должности директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Ольга Голубовская отметила, что не понимает, за что Светлану Федорову уволили, и добавила, что считает ее одним из лучших главных врачей страны. Она отметила, что депутаты наплевали на коллектив учреждения, проголосовав за разрыв контракта с директором.

— Если кто-то мне может объяснить, за что уволили Светлану Федорову, буду очень благодарна. Я, по своей наивности, думала, что увольняют за профнепригодность, безответственность, злоупотребление служебным положением и т.д. Но нет. Но Светлана Фёдорова была, есть и будет одним из лучших главных врачей Украины. Уже навсегда, народные избранники. Точно так же, как вы останетесь в памяти людей теми, кто расправляется по беспределу со всем лучшим, что ещё есть у нас в стране. Несмотря на ваши усилия. Хотя вам все равно, это понятно. Ибо так нагло наплевать на коллектив лучшей больницы, выгребшей в самое тяжёлое время на своих плечах все трудности сложившейся ситуации, говорит о многом. Прежде всего о том, что на людей в целом вам тоже наплевать — ненужный, мешающий беззаботной жизни мусор, — отметила она.

Ольга Голубовская добавила, что при руководстве Светланы Федоровой больница преобразилась.

— Говорила сегодня с персоналом — все в шоке. За три года больницу не узнать, начиная с ремонтов и заканчивая обеспечением препаратами и техникой. Светлана жила своей работой. Чистый, честный, открытый человек, с 14 лет в клинике, от санитарки до главного врача, профессионал, платившая максимальную зарплату своим врачам, некоторым — даже больше, чем себе. Странная, правда? Да ещё сильная, со своим мнением, как многие специалисты. И ее мнение разделяют все главные врачи инфекционных стационаров в Украине. Но решать проблемы — не ваш конёк, это сложно. Затыкать рты, увольнять — это проще, заодно остальным неповадно будет, — написала она.

Инфекционист отметила, что ей стыдно за медиков, которые призывали уволить Светлану Федорову. В частности, речь шла о главврачах николаевских больниц, которые 21 декабря пришли на сессию облсовета и выступили против своей коллеги. А также — о членах мониторинговой группы МОЗ, проводившей проверку в больнице. Ольга Голубовская поблагодарила депутатов, не голосовавших за увольнение директора ЦИЗ и попросила николаевцев поддержать Светлану Федорову.

— Что-то совсем уже нездоровое с вами всеми происходит. А за т.н. коллег, в этом участвующих, мне вообще стыдно. И за тех, кто из «комиссии минздрава» без единого инфекциониста, и местных. Хотя, чему удивляться, во все времена были предатели, иуды, изменники и полицаи. И да воздастся вам по делам вашим, не сомневайтесь. Каждому. Хочу поблагодарить тех, кто не голосовал. Так и хочется сказать — «И был один, который не стрелял», а вас было больше. Жить в ладу со своей совестью — полезно для здоровья, это я вам говорю как практический врач с огромным стажем. А Светлане хочу пожелать сил и здоровья. Это главное. За время этой показательной травли ее стала половина. Хочу попросить жителей Николаева поддержать своего лучшего главного врача и тех докторов больницы, которые были рядом с вами в это трудное время. Им очень сейчас больно. А они еще не один раз со Светланой Федоровной будут вас спасать, помогать, лечить и наблюдать многие годы. У нас специальность такая — народная...) Будьте здоровы и давайте оставаться людьми, друзья. Несмотря ни на что, — резюмировала Ольга Голубовская.

Как известно, на сессии областного совета 21 декабря депутаты уволили главврача николаевской «инфекционки» Светлану Фёдорову. В этот же день её исключенили из состава фракции «Наш край» в областном совете.

Среди голосовавших за отстранение Светланы Федоровой оказался глава фракции «Наш край» в областном совете, спонсор областного центра лечения инфекционных заболеваний Юрий Кормышкин. Позже он объяснил свое голосование за увольнение Светланы Федоровой с должности главврача николаевской «инфекционки» тем, что, будучи в должности, она начала заниматься политикой.

В то же время в партии «Наш край» заявили, что не одобряют поведение Светланы Федоровой, которая систематически оскорбляет президента и руководство области.

Отметим, что Юрий Кормышкин помогал инфекционной больнице как спонсор, а также несколько раз лечился там от коронавируса.

Юрий Кормышкин и Светлана Федорова Юрий Кормышкин в больнице во время ремонта, который он организовал Юрий Кормышкин показывал, как делает ремонт в ЦИЗ

На местных выборах в 2020 году Светлана Федорова была одним из главных лиц избирательной кампании «Нашего края».

Светлана Федорова выступает на съезде областной ячейки партии перед выборами

Приняв решение баллотироваться в депутаты, Светлана Федорова записала видеообращение, где рассказала, почему идет на выборы с данной политсилой и благодарила партию за помощь больнице.

В то же время начался конфликт между главврачом николаевской «инфекционки» Светланой Федоровной и гендиректором компании «Нибулон» Алексеем Вадатурским. Тогда партия «Наш край» заявила о давлении Алексея Вадатурского на их кандидата на местных выборах Светлана Федорову. Сам Алексей Вадатурский тогда сказал, что он в желании помочь больнице в сложное время не преследовал никаких политических целей, в отличии от «Нашего края», который в своем заявлении «перекрутило факты».

Примечательно, что еще 15 ноября Юрий Кормышкин на своей странице в Facebook писал о том, что коллектив больницы во главе со Светланой Федоровой спас ему жизнь.

— Год назад я впервые переболел Covid-19. Не секрет, что я очень тяжело перенес эту болезнь, и рад, что тогда я оказался в руках коллектива врачей КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» во главе с ее главврачем Светланой Федоровой. Уверен, что тогда они без преувеличения спасли мне жизнь, — писал он.

Также он указывал, что переболел второй раз и «благодаря врачам нашей «инфекционки» выздоровел и без сильных последствий для своего организма возвращается к нормальной и активной жизни».

Тогда Юрий Кормышкин обратился к коллегам и главе облсовета Анне Замазеевой с предложением отдать ему в аренду больницу на 3 года. Сама Светлана Федорова поддержала идею Юрия Кормышкина о передаче учреждения ему в аренду.

Как известно, Светлана Федорова инициировала создание общегосударственной программы инфекционной и биологической безопасности. Ее поддержал нардеп от «Нашего края» Сергей Шахов. Также 15 декабря Сергей Шахов заявил, что Национальная служба здоровья Украины и Министерство здравоохранения устроили террор главе КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлане Федоровой.