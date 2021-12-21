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Глава фракции «Нашего края» в Николаевском облсовете, спонсор областного центра лечения инфекционных заболеваний Юрий Кормышкин проголосовал за увольнение Светланы Федоровой с должности директора учреждения.
Об этом свидетельствуют результаты голосования, которые имеются в распоряжении НикВести.
Как сообщалось, за увольнение Светланы Федоровой проголосовали 42 депутата из 58 присутствующих, против — 6, воздержались — 4, не голосовали — 6.
Отметим, что увольнение поддержали большинство депутатов «Нашего края», в том числе и глава фракции Юрий Кормышкин. Ранее на сессии Светлану Федорову исключили из состава фракции. Там заявили, что не одобряют поведение Светланы Федоровой, которая систематически оскорбляет президента и руководство области.
Не голосовали за досрочный разрыв контракта Светланы Федоровой:
Кроме Юрия Кормышкина, от фракции «Наш край» за увольнение Светланы Федоровой проголосовали также Елена Донченко, Александр Кукуруза, Олег Маляренко и Григорий Ташлык. Тахир Садридинов отсутствовал на заседании.
Отметим, что Юрий Кормышкин помогал инфекционной больнице как спонсор, а также несколько раз лечился там от коронавируса.
На местных выборах в 2020 году Светлана Федорова была одним из главных лиц избирательной кампании «Нашего края».
Приняв решение баллотироваться в депутаты, Светлана Федорова записала видеообращение, где рассказала, почему идет на выборы с данной политсилой и благодарила партию за помощь больнице.
Еще 15 ноября Юрий Кормышкин обратился к коллегам и главе облсовета Анне Замазеевой с предложением отдать ему в аренду больницу на 3 года. Сама Светлана Федорова поддержала идею Юрия Кормышкина о передаче учреждения ему в аренду.
Как известно, Светлана Федорова инициировала создание общегосударственной программы инфекционной и биологической безопасности. Ее поддержал нардеп от «Нашего края» Сергей Шахов. Также 15 декабря Сергей Шахов заявил, что Национальная служба здоровья Украины и Министерство здравоохранения устроили террор главе КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлане Федоровой.
Ранее Светлана Федорова подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий, отметив, что сделала это под натиском со стороны руководства Николаевщины.
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Глава фракции «Нашего края» в Николаевском облсовете, спонсор областного центра лечения инфекционных заболеваний Юрий Кормышкин проголосовал за увольнение Светланы Федоровой с должности директора учреждения.
Об этом свидетельствуют результаты голосования, которые имеются в распоряжении НикВести.
Как сообщалось, за увольнение Светланы Федоровой проголосовали 42 депутата из 58 присутствующих, против — 6, воздержались — 4, не голосовали — 6.
Отметим, что увольнение поддержали большинство депутатов «Нашего края», в том числе и глава фракции Юрий Кормышкин. Ранее на сессии Светлану Федорову исключили из состава фракции. Там заявили, что не одобряют поведение Светланы Федоровой, которая систематически оскорбляет президента и руководство области.
Не голосовали за досрочный разрыв контракта Светланы Федоровой:
Кроме Юрия Кормышкина, от фракции «Наш край» за увольнение Светланы Федоровой проголосовали также Елена Донченко, Александр Кукуруза, Олег Маляренко и Григорий Ташлык. Тахир Садридинов отсутствовал на заседании.
Отметим, что Юрий Кормышкин помогал инфекционной больнице как спонсор, а также несколько раз лечился там от коронавируса.
На местных выборах в 2020 году Светлана Федорова была одним из главных лиц избирательной кампании «Нашего края».
Приняв решение баллотироваться в депутаты, Светлана Федорова записала видеообращение, где рассказала, почему идет на выборы с данной политсилой и благодарила партию за помощь больнице.
Еще 15 ноября Юрий Кормышкин обратился к коллегам и главе облсовета Анне Замазеевой с предложением отдать ему в аренду больницу на 3 года. Сама Светлана Федорова поддержала идею Юрия Кормышкина о передаче учреждения ему в аренду.
Как известно, Светлана Федорова инициировала создание общегосударственной программы инфекционной и биологической безопасности. Ее поддержал нардеп от «Нашего края» Сергей Шахов. Также 15 декабря Сергей Шахов заявил, что Национальная служба здоровья Украины и Министерство здравоохранения устроили террор главе КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлане Федоровой.
Ранее Светлана Федорова подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий, отметив, что сделала это под натиском со стороны руководства Николаевщины.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак