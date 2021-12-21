Юрий Кормышкин в центре лечения инфекционных заболеваний

Глава фракции «Нашего края» в Николаевском облсовете, спонсор областного центра лечения инфекционных заболеваний Юрий Кормышкин проголосовал за увольнение Светланы Федоровой с должности директора учреждения.

Об этом свидетельствуют результаты голосования, которые имеются в распоряжении НикВести.

Как сообщалось, за увольнение Светланы Федоровой проголосовали 42 депутата из 58 присутствующих, против — 6, воздержались — 4, не голосовали — 6.

Отметим, что увольнение поддержали большинство депутатов «Нашего края», в том числе и глава фракции Юрий Кормышкин. Ранее на сессии Светлану Федорову исключили из состава фракции. Там заявили, что не одобряют поведение Светланы Федоровой, которая систематически оскорбляет президента и руководство области.

Не голосовали за досрочный разрыв контракта Светланы Федоровой:

депутаты от фракции «Европейская солидарность» — Елена Масалитина, Виктория Москаленко, Владимир Вовк;

депутаты от «За Майбутнє» — Руслан Нерода и Алёна Карая;

депутаты от «ОПЗЖ» — замглавы облсовета Владимир Фроленко, Вадим Олабин, Олег Солтыс, Андрей Фатьянов Александр Ясинский, Татьяна Демченко, Денис Андреев;

депутаты от «Нашего края» — сама Светлана Федорова, Андрей Закусилов, Юрий Елиневский;

от «Пропозиції» — Валентин Бойко.

Кроме Юрия Кормышкина, от фракции «Наш край» за увольнение Светланы Федоровой проголосовали также Елена Донченко, Александр Кукуруза, Олег Маляренко и Григорий Ташлык. Тахир Садридинов отсутствовал на заседании.

Отметим, что Юрий Кормышкин помогал инфекционной больнице как спонсор, а также несколько раз лечился там от коронавируса.

Юрий Кормышкин и Светлана Федорова Юрий Кормышкин в больнице во время ремонта, который он организовал Юрий Кормышкин показывал, как делает ремонт в ЦИЗ

На местных выборах в 2020 году Светлана Федорова была одним из главных лиц избирательной кампании «Нашего края».

Светлана Федорова выступает на съезде областной ячейки партии перед выборами

Приняв решение баллотироваться в депутаты, Светлана Федорова записала видеообращение, где рассказала, почему идет на выборы с данной политсилой и благодарила партию за помощь больнице.

Еще 15 ноября Юрий Кормышкин обратился к коллегам и главе облсовета Анне Замазеевой с предложением отдать ему в аренду больницу на 3 года. Сама Светлана Федорова поддержала идею Юрия Кормышкина о передаче учреждения ему в аренду.

Как известно, Светлана Федорова инициировала создание общегосударственной программы инфекционной и биологической безопасности. Ее поддержал нардеп от «Нашего края» Сергей Шахов. Также 15 декабря Сергей Шахов заявил, что Национальная служба здоровья Украины и Министерство здравоохранения устроили террор главе КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлане Федоровой.