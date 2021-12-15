Народный депутат Украины от «Нашего края» Сергей Шахов заявил, что Национальная служба здоровья Украины и Министерство здравоохранения устроили террор главе КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлане Федоровой.

Соответствующее заявление он сделал на заседании Верховной Рады Украины в среду, 15 декабря.

Он потребовал, чтобы в ситуацию вмешались президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Кроме того, он предложил дать слово с трибуны ВР Светлане Федоровой, которая расскажет, что сегодня произошло с инфекционными больницами.

– Сегодня устроили настоящий террор НСЗУ и Минздрав доктору-инфекционисту из Николаевской области Светлане Федоровой. Посмотрите на ее страницу в Facebook, тысячи людей пишут сегодня ей благодпрности за то, что она спасла жизнь. Каждый из нас, практически, переболел ковидом и все наши родные переболели ковидом. И мы должны понимать, что единственный форпост, который спасает страну – это наши доктора. А сегодня Минздрав устроил проверку доктору из Николаева Светлане Федоровой за то, что она выплатила 300% докторам по программе президента, за то, что она использовала два халата медицинских, которые ей подарили спонсоры. Ей устроили 40 тысяч штрафа. За что? Мы требуем немедленно вмешаться в ситуацию и защитить Светлану Федорову, а также каждого врача, который выполняет свои обязательства. Не дадим сегодня НСЗУ закрывать больницы, – сказал Сергей Шахов.

Напомним, что директор Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова прокомментировала результаты проверки мониторинговой группы Минздрава, обвинив ее членов и министра здравоохранения Виктора Ляшко во лжи.

11 ноября в Николаевскую область прибыла мониторинговая группа Минздрава для проверки работы больниц. Главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова пожаловалась проверяющим на то, как в управлении здравоохранения ОГА распределяют препараты для лечения COVID-19.

Во время проверки начальница департамента здравоохранения Киевской ОГА Елена Ефименко, которая в составе группы Минздрава приехала проверять «ковидные» госпитали Николаевщины, считает, что в николаевской «инфекционке» должна быть самая высокая летальность от коронавируса.